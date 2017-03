Android vicino al sorpasso su Windows, sta per diventare il SO più usato sul web

Android è il sistema operativo più utilizzato sul mobile, e il mobile sta diventando sempre più una realtà quotidiana per un numero di utenti in crescita costante. I fruitori del web continuano a preferire in massa il mobile anche per le operazioni più delicate, come ad esempio l'acquisto di beni dai portali di e-commerce, e con la debacle di Windows Phone e Windows 10 Mobile, la nuova tendenza potrebbe costare cara a Microsoft anche in termini statistici.

Fino ad oggi Windows è stata la piattaforma più utilizzata per accedere alla Grande Rete, ma stando all'ultima analisi di mercato compiuta dalla firma indipendente StatCounter, la sua posizione sta vacillando. L'uso sul web proveniente da dispositivi Android è in costante crescita, mentre quello proveniente da dispositivi Windows in lento declino. Se consideriamo gli ultimi dati pubblicati da StatCounter appare chiaro che per il sorpasso manca davvero poco.

Lo scorso mese, secondo la ricerca, l'uso di internet da dispositivi Windows, in larga parte desktop, è stato del 38,6%, mentre quello proveniente da smartphone e tablet Android si è assestato al 37,4%. Una rapida occhiata al grafico pubblicato dalla società di ricerche fa capire la portata del fenomeno: a febbraio 2012 Windows occupava l'82% a livello globale per quanto concerne l'uso su internet, laddove i dispositivi Android nello stesso grafico contavano solamente il 2%.

Cinque anni che hanno fatto una grande differenza: oggi lo smartphone è uno strumento essenziale nelle vite di qualsiasi tipologia di utente, anche più del computer desktop. I dati di vendita parlano chiaro e mostrano come gli utenti (anche e soprattutto i più giovani) passino più tempo con il telefonino che con il proprio computer. L'analisi di StatCounter mette in evidenza una caratteristica ben precisa dei dati raccolti su Windows: l'84,1% dei dispositivi è infatti un sistema desktop.

In mancanza di una divisione smartphone forte, il dato dà alla compagnia scarsi margini di aumento, laddove invece Android può crescere ancora molto in virtù del carattere più frizzante del settore mobile degli ultimi anni. Ricordiamo infine che i dati di StatCounter si basano sullo studio di del traffico web di 2,5 milioni di siti che producono 15 miliardi di visualizzazioni di pagina al mese.