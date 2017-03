Ancora update cumulativi a sorpresa su Windows 10: rilasciate le build 14393.970 e 10240.17320

Microsoft ha lanciato nuovi update cumulativi per le versioni PC di Windows 10, sia con Anniversary Update (versione 1607) che con la versione originale del sistema operativo (1507). Sono passati circa 10 giorni dall'ultimo Patch Tuesday della piattaforma di Redmond, ma da allora questo è il secondo update cumulativo, almeno per Anniversary Update. Le novità sono ovviamente molto limitate, e si tratta per lo più di correzioni di problemi noti.

Di seguito le novità di Windows 10 build 14393.970, o KB4016635, per Anniversary Update:

Sistemato un problema noto di KB4013429 che causava problemi di riproduzione con CRM 2011 su Internet Explorer 11

Sistemato un problema noto di KB4013429 che impediva agli utenti di aggiornare le app da Windows Store con l'errore 0x80070216

Solo una, invece, la novità presente su Windows 10 build 10240.17320, o KB4016637:

Sistemato un problema noto di KB4012606 che causava problemi di riproduzione con CRM 2011 su Internet Explorer 11

I rilasci sono stati documentati all'interno delle pagine del sito ufficiale ma non sono ancora disponibili per tutti gli utenti (noi ad esempio non l'abbiamo ricevuto ancora) con la distribuzione che dovrebbe comunque concludersi nei prossimi giorni. Nessuna novità invece per Windows 10 Mobile che, come scrivevamo pochi giorni fa, ha ancora una vulnerabilità nota aperte e sfruttabile da utenti malintenzionati.

Nel frattempo la schermata Windows Update ha iniziato a riportare il seguente messaggio: "Buone notizie! Sta arrivando Windows 10 Creators Update. Vuoi essere uno dei primi a ottenerlo?", corredato da un link che porta a questo indirizzo. È chiaro che in Microsoft c'è parecchio fermento e i rapidi rilasci di questa settimana sono dovuti probabilmente all'arrivo del nuovo feature update atteso ad aprile. Ad oggi, tuttavia, manca ancora la Release Candidate.