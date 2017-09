Anche Bill Gates odia il CTRL+ALT+CANC

Windows si inchioda, le applicazioni non rispondono ai comandi e la UI sembra fatta di legno. Ovunque premi il sistema non dà segni di vita, oppure risponde con il fastidiosissimo suono di avviso ma su schermo non c'è alcun messaggio. Quante volte ci è capitata questa situazione, e quante volte l'abbiamo risolta con la miracolosa gesture integrata da tempo immemore sui sistemi operativi Windows? Ovviamente parliamo della famigerata CTRL + ALT + CANC.

Una gesture miracolosa, progettata però in modo a dir poco opinabile: per eseguirla, infatti, è necessario utilizzare entrambe le mani. All'idea si era opposto lo stesso Bill Gates ai tempi della sua prima implementazione, ma gli ingegneri software hanno avuto la meglio. CTRL + ALT + DEL è una scorciatoia presente da tempo in ambiente Windows e serve oggi ad accedere ad un pannello con alcune funzioni basilari da eseguire anche e soprattutto in seguito ad un blocco di sistema.

Viene usata soprattutto per forzare la chiusura di applicazioni in stallo via Task Manager in modo da recuperare, se possibile, il funzionamento del computer quando la UI non risponde. Ma anche secondo Bill Gates Microsoft avrebbe dovuto pensare un accesso più semplice per la funzionalità: "La tastiera IBM PC aveva solo un metodo per garantire la funzionalità. Così, la gente coinvolta nel suo sviluppo avrebbe dovuto inserire un altro tasto per farlo", ha dichiarato a Bloomberg.

"Un sacco di macchine hanno questa ovvia funzionalità", ha poi continuato sostenendo che si è pentito della scelta e che ancora oggi avrebbe optato per la strada del singolo tasto per ottenere la stessa funzione. Non è la prima volta che Gates si scaglia contro il CTRL + ALT + CANC. Qualche anno fa l'ex CEO Microsoft diceva: "Avremmo dovuto aggiungere un tasto specifico per lo scopo, ma questo non ci è stato permesso da chi ha fatto il design delle tastiere IBM".

Quindi colpa di IBM, con l'invenzione della gesture pensata per il riavvio del sistema che spetta nello specifico a David Bradley: "L'ho inventata io, ma è stato Bill a renderla famosa", ha dichiarato l'ingegnere in passato. La combinazione veniva utilizzata anche per effettuare il login su Windows NT per offrire una maggiore sicurezza nell'accesso, anche se oggi è stata abbandonata e viene utilizzata solo per richiamare alcune operazioni per la chiusura di app o del sistema.