Aggiornamenti più leggeri del 35% con Windows 10 Creators Update

Lo scorso mese di novembre Microsoft introduceva sulla Insider build 14959 di Windows 10 la Unified Update Platform (UUP), un nuovo sistema per il download degli aggiornamenti del sistema operativo. La feature è diventata pienamente operativa con la Build 14986 e nel corso del fine settimana la società ha voluto confermare che la novità sarà disponibile per tutti gli utenti a partire dal rilascio di Creators Update, la cui data non è stata comunque ancora ufficializzata.

La UUP prevede il "download differenziale" per i pacchetti degli aggiornamenti del sistema operativo, e nello specifico per quelli che riguardano i "major update". La tecnologia è stata ripresa da Windows Store, con il negozio digitale di Microsoft che la utilizza soprattutto per i pacchetti più voluminosi. Con giochi da oltre 10 gigabyte Microsoft consente di scaricare solo i dati che effettivamente sono stati modificati, consentendo così di diminuire drasticamente il peso dei download delle patch.

Microsoft ha spiegato così a novembre la funzione dei download differenziali:

"Un pacchetto di download differenziale contiene solo le modifiche che sono state applicate dopo l'ultima volta che è stato aggiornato il dispositivo, e non l'intera build. Con il roll-out di UUP l'impatto più forte si sentirà sui PC dove gli utenti si potranno aspettare una diminuzione di circa il 35% nelle dimensioni dei download al passaggio da un aggiornamento importante di Windows ad un altro. Stiamo lavorando su questa funzionalità adesso con l'obiettivo di supportarla per gli feature update dopo Windows 10 Creators Update; gli Insider riceveranno la funzionalità prima".

Il nuovo sistema rivedrà anche la logica della ricerca dei nuovi aggiornamenti minori, ottimizzando le richieste ai server per riuscire a consegnare il risultato in un periodo di tempo più breve rispetto a quanto avviene oggi: "La gran parte dell'elaborazione sarà compiuta dal servizio", scriveva a novembre Microsoft, quindi i controlli per le operazioni di aggiornamento saranno di riflesso più rapide per l'utente finale, e sicuramente meno frustranti rispetto ad oggi.

Sebbene la funzionalità sarà presente su Creators Update, per il download del nuovo aggiornamento bisognerà comunque scaricare tutto il pacchetto, e sarà con l'aggiornamento ancora successivo che si vedranno i vantaggi della diminuzione di "peso". Il prossimo update previsto entro la fine anno potrebbe essere infatti il 35% più piccolo rispetto agli ultimi, mentre saranno certamente più succose le novità per gli utenti Insider attualmente iscritti alla beta.

Questi hanno già sfruttato la UUP e stanno tuttora beneficiando dei pacchetti di download differenziale: la funzione ha permesso loro di scaricare aggiornamenti di dimensioni inferiori al giga (a fronte di una build completa di circa 2,5GB) risparmiando parecchio tempo e dati. Le build Insider infatti vengono rilasciate con una frequenza significativamente superiore rispetto a quelle finali per, e avendo un numero inferiore di novità aumentano i vantaggi.

Le build infatti vanno a modificare un numero inferiore di file, e quindi il pacchetto differenziale risulta molto più leggero da scaricare. Solitamente, però, bisogna avere l'ultima build installata per poter sfruttare i download differenziali, altrimenti al sistema mancheranno informazioni basilari per poter stabilire cosa scaricare e cosa invece ritenere inutile ai fini dell'aggiornamento.