Aggiornamenti in pausa su Windows 10. Era ora!

Con Windows 10 Creators Update gli utenti saranno finalmente in grado di mettere in pausa gli aggiornamenti del sistema operativo. Si tratta di una novità che gli utenti del sistema operativo di Microsoft aspettano ormai da tempo immemore, che dovrebbe arrivare - salvo ripensamenti - con il prossimo major update atteso per il primo trimestre dell'anno. La feature è attualmente disponibile nella build 14997 di Windows 10 trapelata negli scorsi giorni online.

Gli Insider che hanno scaricato la nuova release, disponibile non ufficialmente, possono trovare la nuova opzione fra le Opzioni avanzate della pagina Windows Update dell'app Impostazioni. Lì troveranno la voce specifica per mettere in pausa gli aggiornamenti. Una volta messa la spunta sulla nuova opzione tutti gli aggiornamenti secondari verranno arrestati per un massimo di 35 giorni. L'impostazione non toccherà invece quelli importanti per ovvi motivi di sicurezza.

Gli update che toccano le definizioni di Windows Defender, o tutti quelli che introducono fix di chiara importanza ai fini della sicurezza o della privacy dell'utente, saranno normalmente scaricati ed installati anche con l'opzione attiva. Di solito questi ultimi sono anche gli aggiornamenti più piccoli, il cui download non dovrebbe pesare su nessuna connessione. Sebbene la nuova opzione non dia pieno controllo sul download degli aggiornamenti, la notizia è comunque positiva.

Gli aggiornamenti automatici di Windows 10 possono essere fastidiosi in alcune circostanze, tuttavia la possibilità di installarli senza interazione da parte dell'utente garantisce di avere il sistema operativo costantemente aggiornato. Con la nuova opzione questa possibilità può essere garantita solo ed esclusivamente per i fix più importanti, in modo da non consentire ai più grossi di impattare nelle proprie soglie dati quando si utilizza una connessione a consumo o limitata.

Windows 10 offriva già un'opzione per le connessioni limitate, tuttavia non tutti gli utenti la conoscevano e il suo funzionamento non era proprio intuitivo. La feature è stata poi eliminata, probabilmente in favore della più rifinita novità prevista su Creators Update. Nei giorni scorsi Microsoft ha ammesso di essere stata troppo aggressiva con gli aggiornamenti del sistema operativo e sembra che la compagnia voglia approntare tattiche meno limitanti per l'utente su questo fronte.