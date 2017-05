300 milioni di utenti al giorno per Windows 10

Sono circa 300 milioni gli utilizzatori di sistemi basati su Windows 10, secondo quanto indicato dal vice presidente di Microsoft Yusuf Mehdi in occasione di un'intervista con Bloomberg.

Un obiettivo indicato in passato dall'azienda americana è quello di raggiungere un numero di utenti giornalieri pari a 1 miliardoche si servono di soluzioni basate su Windows 10. La molto contenuta diffusione di questa piattaforma nel settore dei dispositivi mobile non è di certo di aiuto per raggiungere tale obiettivo, alla luce del tasso di adozione sempre più contenuto di smartphone basati su OS Windows Phone.

In ogni caso il risultato anticipato da Microsoft è nel complesso molto interessante e conferma come, a quasi due anni dal debutto ufficiale, Windows 10 possa definirsi un sistema operativo che ha raccolto interesse da parte degli utenti e che viene quotidianamente utilizzato da un gran numero di persone.

A questo risultato ha ovviamente anche contribuito la politica commerciale di Microsoft, con la disponibilità di aggiornamenti gratuiti a Windows 10 per tutti coloro in possesso di un CP con sistema operativo Windows 7 o Windows 8 - Windows 8.1 installato. Del resto per Microsoft il lavoro punta nella direzione di fare in modo che Windows 10 diventi il sistema operativo utilizzato dalla stragrande maggioranza degli utenti globali, ma per questo risultato c'è ancora molto lavoro da fare.