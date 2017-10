Yahoo lo ammette: tutti i 3 miliardi di utenti sono stati coinvolti nell'hack del 2013

Yahoo ha dichiarato ufficialmente che l'enorme violazione dei dati avvenuta nei propri sistemi nel mese di agosto del 2013 ha colpito tutti gli account utente del servizio. Sono state 3 miliardi le utenze coinvolte, un numero decisamente maggiore rispetto a quello - comunque terribile - ufficializzato inizialmente dalla compagnia statunitense pari a circa un miliardo. Dalla divulgazione dell'hack Yahoo ha continuato ad aumentare progressivamente il numero, ma oggi è finalmente chiaro che tutti gli utenti Yahoo ad agosto 2013 sono vittime di quanto avvenuto.

La violazione di cui parliamo ha esposto informazioni sensibili degli utenti del servizio, fra cui nomi, indirizzi e-mail, hash delle password, compleanni, numeri telefonici e - in alcuni casi - anche domande e risposte di sicurezza sia crittografate che non. L'hack è stato rivelato pubblicamente alla fine dello scorso anno, quando Yahoo precisava che le password non erano state trafugate in chiaro e che gli hacker non erano riusciti ad ottenere i numeri delle carte di credito collegate agli account. Nei mesi successivi la situazione si è aggravata con un ulteriore hack.

Il Dipartimento di Giustizia americano ha infatti dichiarato colpevoli alcune organizzazioni russe per un attacco separato ai sistemi di Yahoo avvenuto nel 2014. Secondo la giustizia americana è stata un'aggressione promossa dal governo russo e ha coinvolto circa 500 milioni di utenti del servizio che si sono visti frodati dei propri dati sensibili. La notizia odierna arriva invece a circa quattro mesi dall'acquisizione di Yahoo da parte di Verizon Communications per 4,47 miliardi di dollari grazie ad una decurtazione di 350 milioni del valore iniziale pensato per la compravendita.