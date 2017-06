Wi-Fi in spiaggia: attenzione alla sicurezza. Ecco i consigli degli esperti

Le ferie estive sono finalmente arrivate e con esse la voglia di andare al mare godendo un po' di meritato riposo. In questo caso però se gli utenti cercano di staccare la spina dalle proprie attività lavorative è pur vero che proprio con l'arrivo delle ferie estive aumentano le truffe in Rete che possono molto spesso portare a brutte sorprese magari mentre si è tranquilli sotto l'ombrellone. Ecco che per questo gli esperti informatici cercano di far conoscere i pericoli che i vacanzieri possono ritrovarsi ad affrontare magari connettendosi alla rete Wi-Fi gratuita del proprio stabilimento balneare e a come eventualmente risolverli.

Il responsabile, Andrea Zapparoli Manzoni, del consiglio del Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, ha voluto evidenziare la cosa mettendo in allarme gli utenti che si troveranno in ferie a non abbassare la guardia nei confronti delle truffe su web anche stando sotto l'ombrellone. Sì, perché i cyber criminali possono attaccare gli utenti con finte offerte viaggio o sconti online incredibili tramite la posta elettronica o addirittura inserendosi nella aree Wi-Fi pubbliche degli stabilimenti riuscendo a clonare anche carte di credito o dati sensibili.

Gli esperti dunque mettono in guardia tutti gli utenti che solitamente usano il proprio device anche in spiaggia. Andrea Zapparoli Manzoni invita sempre ad essere prudenti "anche per piccoli pagamenti. In certi paesi esteri può essere particolarmente rischioso. In generale, non lasciate la vostra carta di credito in mano a qualcuno fuori dalla vostra vista". L'esperto invita anche a prestare molta attenzione al rilascio dei propri dati personali nei vari dispositivi mobile che usano reti Wi-Fi pubbliche e che potrebbero incorrere facilmente in malintenzionati. Il consiglio è quello di effettuare dei backup ai dispositivi perché spesso non vengono fatti e si è più vulnerabili nei confronti dei criminali che approfittano proprio di queste situazioni.

"Spesso le reti WiFi degli stabilimenti balneari ma anche di bar, hotel e stazioni non sono criptate e quindi non protette, dunque configurate in modo approssimativo dal punto di vista della sicurezza. Può capitare che queste reti siano state compromesse da malintenzionati, con il fine di spiare le comunicazioni di chi vi si collega. Quando possibile vanno evitate se non si è ragionevolmente certi che siano gestite in modo sicuro e monitorate adeguatamente. In questo periodo, inoltre, si raddoppia il ‘phishing vacanziero', cioè le finte offerte di viaggi, vincite di premi, sconti straordinari. Gli hacker "pescano" via email, sms, chat e social network. Se una cosa è troppo bella per essere vera, normalmente non lo è".

Da non sottovalutare anche l'invito alla massima attenzione nella creazione di album di foto o video e soprattutto alla loro condivisione. I malintenzionati potrebbe in questo caso compromettere l'immagine degli utenti e con essa anche la reputazione magari condividendo all'insaputa di questi ultimi foto o video personali.