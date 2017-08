Una vulnerabilità hardware trasforma Amazon Echo in uno spione

Un ricercatore di sicurezza ha mostrato la possibilità di sfruttare alcuni vecchi modelli di Amazon Echo per registrare e ascoltare conversazioni private da remoto. Per fare ciò ha fatto leva su una vulnerabilità hardware che non può essere risolta con nessun aggiornamento software.

I modelli di Amazon Echo che risalgono al 2015 e al 2016 possono essere compromessi sfruttando il connettore di debug che è situato alla base del dispositivo, rimuovendo la copertura in gomma. Connettendo opportunamente una scheda SD esterna è possibile eseguire da essa il boot del dispositivo e riscrivere il firmware, rendendo Echo accessibile da remoto.

La modifica del firmware sfrutta il modo in cui le funzioni di Echo per il monitoraggio dei comandi verbali prevedono il continuo ascolto di ciò che viene pronunciato in attesa del prefisso "Alexa". Usando uno script opportuno è possibile scrivere su un file i dati grezzi provenienti dal microfono, ed inviare il file ad un dispositivo esterno per ascolto o registrazione. Il ricercatore osserva che l'accesso remoto persistente potrebbe essere usato per accedere ad altre informazioni, come ad esempio i token di autenticazione a servizi.

Ovviamente l'attacco richiede l'accesso fisico al dispositivo, rendendo quindi complicata una sua esecuzione e limitandone la possibile incidenza. Questo metodo, però, non lascia alcuna traccia una volta che è stato portato a termine, dal momento che le funzionalità dello speaker non vengono alterate dai cambiamenti del firmware. L'unica cosa che l'attacco non può aggirare è il pulsante fisico presente sul dispositivo che disabilita il microfono, il quale dovrebbe essere manomesso manualmente da parte di un attaccante particolarmente determinato.

L'attacco è stato confermato funzionare sulle versioni 2015 e 2016 di Amazon Echo, mentre il cambiamento del connettore di debug evita che sia possibile condurre il boot usando la stessa tecnica nel modello 2017. Amazon ha venduto circa 7 milioni di Echo tra il 2015 ed il 2016. Amazon Dot non pare essere vulnerabile allo stesso attacco e non è chiaro se Echo Show ed Echo Look, entrambi provvisti di telecamera e quindi potenzialmente più pericolosi in caso di attacco, possano essere interessati.

Il ricercatore, riconoscendo comunque la relativa difficoltà nel poter condurre ordinariamente un attacco del genere, sottolinea come questa tecnica potrebbe essere sfruttata per compromettere i dispositivi eventualmente presenti in ambienti pubblici e non controllati, quali ad esempio le camere d'albergo. Il Wynn Hotel di Las Vegas, ad esempio, ha equipaggiato tutte le proprie camere con un dispositivo Amazon Echo. Non v'è inoltre da sottovalutare, per esempio, l'acquisto di dispositivi usati che potrebbero essere stati compromessi, oppure ancora l'acquisto da rivenditori di dubbia affidabilità. In ogni caso si tratta di un chiaro esempio delle vulnerabilità che attualmente possono essere presenti nei vari dispositivi smart che liberamente decidiamo di accogliere tra le nostre mura.

"La fiducia dei clienti è molto importante per noi. Per assicurarci che le più aggiornate misure di sicurezza siano in essere, come regola generale, raccomandiamo ai clienti di acquistare dispositivi Amazon da Amazon o da rivenditori di fiducia e di mantenere il software aggiornato" ha dichiarato Amazon in una nota.