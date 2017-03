Un problema al cloud storage di Amazon Web Services mette in ginocchio una parte della rete

Nel corso della serata di ieri vari siti web hanno avuto parecchie difficoltà d'accesso per via di un problema al cloud storage S3 di Amazon Web Services. In particolare il sistema ha rilevato "alti tassi d'errore" che hanno destabilizzato i vari siti e app dipendono da AWS per il loro funzionamento. Trello, Quora, vari siti web creati con Wix sono solamente alcune delle realtà che, loro malgrado, sono risultate non raggiungibili.

Il problema si è esteso anche ad alcuni dispositivi domestici e ad apparati IoT, dal momento che anche IFTTT - che si basa sui servizi cloud di Amazon - non ha potuto operare correttamente. E addirittura anche la possibilità di segnalare problemi ha causato qualche grattacapo, con la dashboard di AWS che non ha mostrato alcuna segnalazione dal momento che il problema era relativo ad S3.

Amazon non ha ancora rilasciato molti dettagli su cosa è accaduto, anche se il disservizio sembra essere circoscritto ad un datacenter in North Virginia. Tutto è tornato alla normalità dopo circa quattro ore. I disservizi si sono verificati tra le ore 19 e le 23 italiane.

A prescindere comunque dalle cause o dalla durata dei disservizi, l'incidente sottolinea un problema sempre più crescente: ampie porzioni della rete dipendono, in maniera via via maggiore, da una manciata di servizi. AWS e proposte concorrenti permettono di rendere accessibili una serie di risorse e funzionalità cloud per quelle società che non possono o non vogliono mantenere una struttura proprietaria, ma ciò va ovviamente ad incrementare le possibilità che un disservizio singolo vada a coinvolgere molte persone e realtà.

Amazon di norma offre sempre un resoconto "postumo" approfondito degli eventuali problemi dei servizi che offre, ci aspettiamo quindi un aggiornamento nel corso dei prossimi giorni su quanto accaduto ad AWS.