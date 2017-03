Tre falle di sicurezza per il gestore di password LastPass

Tavis Ormandy, ricercatore di sicurezza per Google Project Zero, ha identificato una serie di vulnerabilità per il gestore di password LastPass, estensione largamente utilizzata, che interessa in particolare i browser Firefox e Chrome.

La prima vulnerabilità, già individuata la scorsa settimana, non è ancora stata risolta poiché probabilmente Mozilla sta ancora revisionando l'aggiornamento dell'estensione prima di renderla disponibile agli utenti. Secondo quanto diramato tramite Twitter, la vulnerabilità potrebbe consentire di rivelare le password dell'utente ma - a fronte dell'assenza della patch correttiva - poche sono le informazioni tecniche a riguardo.

Il secondo problema è ancor più grave poiché oltre alla possibilità, anche in questo caso, di sottrarre le password dell'utente, permette di esegure codice arbitrario deciso dall'attaccante se la versione binaria dell'estensione è installata. Secondo LastPass questo problema è stato risolto, ed è in previsione la pubblicazione di un post sul blog ufficiale che possa meglio dettagliare la situazione. Ancor meno dettagli sono disponibili su una terza vulnerabilità scoperta, che interessa la versione 4.1.35 di LastPass.

Il ritmo di scoperta di queste falle e la mancanza di informazioni da LastPass è sicuramente preoccupante. Attualmente, in mancanza di aggiornamenti puntuali da parte di LastPass, è consigliabile disabilitare temporaneamente l'estensione fallata. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.