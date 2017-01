Sarà G Data a tutelare la sicurezza in pista del Team Ducati nel Mondiale 2017

In concomitanza con la presentazione ufficiale di team e motoveicoli Ducati Corse per il Campionato Mondiale MotoGP 2017 è stato confermato che anche in questa stagione sarà G Data a tutelare la sicurezza del team italiano.

All'inizio dello scorso anno G Data e Ducati Corse annunciavano unache vedeva le soluzioni del produttore tedesco tutelare l'integrità dei dati e dei server di pista del team di Borgo Panigale in tutte le tappe del Campionato Mondiale MotoGP 2016. Questa collaborazione viene adesso estesa anche alla stagione 2017.

Essere partner tecnico di Ducati Corse nel 2016 è stato un banco di prova molto importante per G Data. "Siamo molto soddisfatti dell'esperienza fatta con G DATA Endpoint Protection nel 2016. Eccellente il livello di protezione garantito dalla soluzione, rivelatasi proattiva, efficiente e flessibile. Affidabile ed egregio anche il supporto fornitoci. Riconfermiamo quindi a pieni voti la partnership tecnica con G Data anche per il 2017, anno per noi particolarmente impegnativo in termini agonistici,” afferma Stefano Rendina, Responsabile IT, Ducati Corse.

Ulteriori informazioni sulla soluzione G Data e il suo impiego presso Ducati Corse sono consultabili a questo indirizzo.

