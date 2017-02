RSA presenta la nuova Risk & Cybersecurity Practice

Risk & Cybersecurity Practice è un nuovo pacchetto di servizi destinati alla sicurezza annunciato da RSA proprio nelle ultime ore, pensato per supportare le implementazioni operative dell'architettura Business-Driven Security aiutando a ridurre i rischi di business per mezzo di interventi sistematici e continuativi con cui i clienti possono gestire le identità e rilevare i cyberattacchi, con attività di response e recovery.

In cosa consiste questo pacchetto rispetto ad altri della stessa RSA? La RSA Risk & Cybersecurity Practice aiuta i clienti a capire quali siano i requisiti necessari in termini di sicurezza e infrastruttura rispetto alle priorità di business, mediante una metodologia completa e un modello di offerta di tecnologie avanzate in aree critiche dedicate alla gestione del rischio, Incident Response, alla cyber-difesa, alla verifica delle identità, al rilevamento delle minacce e relativa risposta, e alla cyber-difesa avanzata.

“Il settore della cybersicurezza è in costante evoluzione, costringendo le aziende a rivalutare frequentemente i servizi e gli strumenti adoperati per proteggersi dagli attacchi e rispondervi”, ha dichiarato Doug Howard, Vice President of Global Services di RSA. “Questi nuovi servizi di sicurezza mirati aiuteranno le aziende ad avvicinarsi alla cybersicurezza con fiducia e proteggere le proprie attività in modo flessibile, selezionando i singoli servizi in base alle esigenze. Sicurezza significa far leva sulle competenze per trovare l'approccio più efficace ed efficiente per ridurre il rischio”.

La nuova RSA Risk & Cybersecurity Practice fornisce:

• Competenze collaudate sul campo: Con oltre 650 consulenti specializzati in sicurezza che si avvalgono di un toolset innovativo messo a punto da RSA Labs, i clienti possono fare riferimento a 35 anni di esperienza nell'intersezione tra IT e sicurezza perfezionate in migliaia di interventi. La RSA Risk & Cybersecurity Practice è anche accreditata con il National Security Cyber Assistance Program for Cyber Incident Response Assistance.

• Modello flessibile: Contratti a prezzo fisso, ambito di intervento personalizzato e piani di servizio estesi offrono al management una maggiore autonomia in termini di budget e tempistiche.

• Interventi accelerati: Servizi di consulenza pre-pacchettizzati si concentrano su risultati business-driven che aiutano ad alleviare l'impatto sull'organizzazione e garantire un rapido time-to-value.

• Team di specialisti: I team designati si focalizzano sulle soluzioni Business-Driven Security, sull'integrazione tra i prodotti RSA, su servizi pre-pacchettizzati per le comuni esigenze di clienti e partner, su soluzioni di customizzazione scalabili e supportabili, e su risorse globali per abbattere i costi complessivi.

La RSA Risk & Cybersecurity Practice ha una presenza globale e prevede diverse specializzazioni:



RSA Risk Management Practice: I programmi di gestione del rischio permettono alle aziende di implementare processi di risk management con successo per migliorare significativamente la maturità in questa disciplina. Gli specialisti di RSA Risk Management offrono competenze verticali e best practice per progettare soluzioni multidisciplinari per la gestione del rischio nel modo più efficiente.



RSA Identity Assurance Practice: L'identità è alla base di tutti i programmi di sicurezza e rappresenta l'area di minaccia più pericolosa. Gli esperti in identità di RSA possono essere d'aiuto nelle sfide di autenticazione multifattore, ciclo di vita e governance più complesse oltre ad aiutare a definire e architettare programmi per identità e frodi che riducono il rischio delle minacce future.



RSA Advanced Cyber Defense Practice: La cyberdifesa è per una parte tecnologia e per tre parti persone, processi ed esperienza. Con la loro esperienza sul campo, i nostri specialisti possono rapidamente fare una valutazione di un'azienda per identificare i gap, dare priorità ai rischi e progettare un programma operativo per migliorare sistematicamente le difese, integrare soluzioni per la sicurezza, ottenere una visibilità approfondita, rilevare minacce avanzate e ridurre i tempi di mitigazione.



RSA Incident Response Practice: In preparazione a eventuali violazioni, le aziende eseguono miglioramenti costanti per ridurne la probabilità. Nel moderno mondo digitale ad alto rischio, la probabilità di essere colpiti rimane elevata e le aziende devono essere preparate. Un piano di IR (Incident Response) ben congegnato combinato con i relativi servizi RSA erogati da esperti in cybersicurezza on-demand possono aiutare le aziende a rispondere ai cyberattacchi più velocemente.

RSA Incident Response (IR) Retainer Services e gli Advanced Cyber Defense Package sono già disponibili a livello globale; i prezzi possono variare a seconda del Paese e delle esigenze del cliente.