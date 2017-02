RSA: miglioramenti a RSA SecurID per proteggere l'identità degli utenti

Sono diversi i miglioramenti che RSA ha annunciato per SecurID Access, al fine di venire incontro alle aziende nella protezione delle identità dei propri utenti, senza sacrificare la facilità d'uso. Le novità sono state annunciate insieme alle nuove soluzioni RSA Business-Driven Security che mettono in collegamento gli incidenti di sicurezza al contesto di business in modo rapido e completo per rispondere efficacemente agli attacchi.

Le aziende stanno cambiando profondamente anche a livello di infrastruttura: con la diffusione di dispositivi mobile e del cloud, il perimetro fisico di rete sta scomparendo e l'identità è diventata il vettore di rischio più pericoloso per un'azienda. Assume quindi un ruolo chiave la gestione degli accessi e l'autenticazione multi-fattore.

“Oggi più che mai dobbiamo trovare un modo per bilanciare sicurezza e praticità”, ha dichiarato Scott Unruh, Director, Network and Security di JE Dunn Construction. “Poiché la nostra popolazione di utenti cresce in modo diversificato e il nostro ambiente IT diviene più complesso, abbiamo bisogno di una soluzione di identity e access management che ci aiuti a risolvere le sfide di oggi, posizionarci in vista di una forte crescita e minimizzare il nostro profilo di rischio. L'approccio tecnologico offerto da RSA soddisfa questi requisiti in quantità”.

I team preposti alla sicurezza e alle operazioni IT possono trovarsi in seria difficoltà nel gestire i dati relativi alle identità e spesso non possiedono né la visibilità né il controllo centralizzato sugli accessi utente di cui hanno bisogno; d’altro canto, gli utenti richiedono accessi più veloci a dati e applicazioni.

“I CIO e i CISO delle aziende moderne devono assicurare sicurezza, conformità e certezza degli accessi”, ha commentato Jim Ducharme, Vice President, Identity Products di RSA. “Per loro è fondamentale trovare una soluzione per la verifica delle identità che sia flessibile, pratica e allineata alle esigenze della moderna forza lavoro, che deve accedere a quel che occorre, quando occorre e ovunque si trovi”.

RSA SecurID Access aiuta i clienti a recuperare il controllo del perimetro mediante autenticazione multifattore e funzioni di single sign-on per le principali applicazioni Web e SaaS, app mobili e risorse legacy (come VPN, firewall, applicazioni on-premises, desktop virtuali e server Windows® o Linux).

Con RSA SecurID Access, le aziende possono ottenere un sistema di verifica delle identità studiato per:

• Fornire il giusto livello di accesso agli utenti autorizzati in modo sicuro e protetto, quando serve, da dove serve e su qualsiasi dispositivo;

• Implementare un sistema di autenticazione continuativa tanto invisibile quanto efficace che migliori il profilo generale della sicurezza;

• Applicare centralmente e uniformemente policy di accesso dinamiche risk-driven basate sul contesto per bilanciare praticità e sicurezza;

• Minimizzare i rischi legati alle identità e agli accessi utente proteggendo applicazioni e dati residenti on-premise o nel cloud da accessi e utilizzi non autorizzati; e

• Velocizzare l'accesso degli utenti alle applicazioni mediante una user experience trasparente che permette alle aziende di ottenere più risultati.

Soluzioni di autenticazione moderne per una forza lavoro moderna

RSA SecurID Access viene ora proposto in configurazioni e pacchetti flessibili messi a punto per servire le varie esigenze di ogni azienda:

• Utenza enterprise tradizionale che accede ad applicazioni on-premise: le aziende che gestiscono accessi on-premise e basati su client possono scegliere un'autenticazione multifattore che si avvale di token software o hardware o un mix dei due. Questa è la proposta RSA SecurID Access tradizionale ed è ora disponibile su abbonamento.

• Popolazioni diversificate di utenti mobili che accedono ad applicazioni on-premise e SaaS: le aziende che stanno spostando le applicazioni verso il cloud ma che devono ancora gestire una maggioranza di applicazioni on-premise hanno bisogno di un singolo vendor per tutte le loro esigenze di gestione degli accessi e autenticazione multifattore. A fronte di utenti che accedono alle informazioni dall'interno e dall'esterno della rete, e specialmente da dispositivi mobili, RSA SecurID Access Enterprise Edition offre una soluzione realmente moderna per una gestione scalabile degli accessi di livello enterprise per tutte queste tipologie di applicazioni e di utenza. Combinata con l'ampia gamma di metodi di autenticazione offerti da RSA, si trasforma in una soluzione flessibile di alto valore in grado di crescere insieme con l'azienda.

• Popolazioni dinamiche di utenti con esigenze di accesso rigoroso che richiedono ulteriore insight: RSA SecurID Access Premium Edition rappresenta la scelta migliore per le aziende che hanno bisogno di una gestione degli accessi di nuova generazione per fornire accesso sicuro, conforme e trasparente a una base di utenti in costante cambiamento. La soluzione comprende tutto quanto previsto dalla Enterprise Edition più un livello supplementare di sicurezza che applica analisi risk-based e insight contestuali per prendere decisioni di autenticazione più intelligenti in tempo reale. In questo modo le aziende possono disporre dell'intelligence necessaria a minimizzare il rischio degli accessi e migliorare trasparentemente il proprio profilo di sicurezza.



Le aziende possono acquistare RSA SecurID Access già oggi da RSA e dai suoi partner autorizzati in abbonamento o con una licenza perpetua che può essere attivata on-premise e nel cloud. Le opzioni sono flessibili e si basano su quel che un'azienda ha bisogno di proteggere, su come desidera farlo e su come intende effettuare l'integrazione della soluzione.