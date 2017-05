Più grave del previsto la falla relativa a Intel AMT

La falla cui Intel ha posto rimedio la scorsa settimana è risultata essere più grave di quanto originariamente supposto, dal momento che consente la possibilità di ottenere un controllo amministrativo da remoto su ampie flotte di computer senza dover inserire alcuna password.

Il buco di sicurezza, lo ricordiamo, si trova nella funzionalità conosciuta come Active Management Technology che permette agli amministratori di sistema di compiere una varietà di azioni anche piuttosto incisive tramite connessione remota, come ad esempio: cambare la sequenza di boot, accedere alle periferiche del sistema, caricare ed eseguire programmi e accendere da remoto sistemi che sono spenti. In altre parole, AMT consente di effettuare il log in su un computer ed esercitare lo stesso controllo che può avere un amministratore con accesso fisico alla macchina.

Presente nei processori Intel vPro, AMT prevede l'inserimento di una password prima di poter ottenere l'accesso da remoto tramite un'interfaccia web. Il problema è che il meccanismo di autenticazione può essere bypassato inserendo qualsiasi stringa di testo o anche semplicemente non inserendo nulla. Tenable e Embedi, due società di analisi di sicurezza, sono giunte indipendentemente alla medesima conclusione: il meccanismo di autenticazione di AMT può essere completamente bypassato.

Come se non bastasse, gli aspetti negativi non finiscono qui: coloro i quali, infatti, riescono accedere in maniera non autorizzata ad un sistema sfruttando la falla di AMT, non risultano loggati sulla macchina poiché AMT ha un accesso diretto all'hardware di rete del sistema. Tutti i pacchetti vengono quindi reindirizzati dall'Intel Management engine e da qui all'AMT, bypassando completamente il sistema operativo.

I produttori di PC dovrebbero rilasciare una patch nel corso dei prossimi giorni che andrà ad aggiornare il firmware dei processori vulnerabili. La società di Santa Clara ha inoltre messo a disposizione un piccolo strumento per verificare la vulnerabilità dei sistemi e relativa guida per tamponare in attesa delle patch, mentre Fujitsu, HP e Lenovo hanno diramato una serie di consigli per mitigrare la vulnerabilità su alcuni modelli specifici di sistemi.

Una query su Shodan ha individuato oltre 8500 sistemi vulnerabili con interfaccia AMT esposta su Internet, 2000 dei quali presenti negli USA.