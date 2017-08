Microsoft aggiorna 48 problemi di sicurezza con l'update di agosto

Ci sono ben 48 problematiche di sicurezza che sono state corrette da Microsoft in vari propri prodotti, grazie all'aggiornamento del mese di agosto 2017rilasciato nella giornata di ieri. Si tratta del popolare patch tuesday, il secondo martedì di ogni mese che per Microsoft rappresenta il giorno degli aggiornamenti di sicurezza per i propri prodotti e per quelli della concorrenza che interagiscono con i propri.

In particolare Microsoft ha reso disponibili aggiornamenti per Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Windows, Microsoft SharePoint, Adobe Flash Player e Microsoft SQL Server. Di queste 48 problematiche di sicurezza, 3 sono diventate pubbliche prima che sia stato rilasciato il corrispondente fix ma a quanto pare non sono state utilizzate per attacchi a PC.

Come sempre in questi casi consigliamo di verificare se il proprio sistema operativo sia aggiornato con le ultime patch: in ambiente Windows questo è facilmente verificabile da pannello di controllo, ricercando la presenza di eventuali aggiornamenti e lasciando che il sistema prosegua con il loro download e la successiva installazione.