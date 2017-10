McAfee chiude le porte ai governi esteri: niente più accesso al codice sorgente

Lo scontro internazionale nel cyberspazio continua e l'ultima battaglia a essere iniziata riguarda l'accesso al codice sorgente dei software antivirus e per la sicurezza. McAfee, azienda con sede negli USA, ha annunciato che non metterà più a disposizione il codice sorgente dei propri prodotti ai governi stranieri.

La mossa arriva a seguito di pressioni costanti da parte del governo russo per accedere a porzioni sempre maggiori dei sorgenti del software prodotto da McAfee. L'azienda teme che l'accesso al codice possa portare Stati esteri a studiare le vulnerabilità esistenti per poi sfruttarle per condurre attacchi di vario genere.

Il paradigma che McAfee vuole perseguire è il noto security through obscurity (sicurezza tramite opacità). Nascondendo il sorgente, infatti, la società spera che sia più difficile individuare le vulnerabilità presenti. Seppure non sempre sia questo il caso, la pratica non è nuova nell'ambiente.

Anche Symantec, come afferma Reuters, ha seguito un percorso simile e ha smesso di lasciare accesso al codice da parte dei governi stranieri. La sfiducia sta salendo sempre più a livello internazionale e questi ne sono chiari segnali.

Curiosamente (ma forse nemmeno troppo), Kaspersky ha annunciato una mossa totalmente opposta nei modi e nel significato: la società russa, che ha perso la fiducia del governo statunitense per via di accuse di collegamenti con il Cremlino, si è detta disponibile a far controllare il codice sorgente dei suoi prodotti per dimostrare che non sono presenti backdoor o altri elementi in qualche modo maligni.