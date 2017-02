Malwarebytes fa spesa in Italia e acquisisce la start-up Saferbytes

Quando multinazionali estere guardano al nostro Paese e riconoscono il valore delle nostre start-up è sempre motivo di orgoglio nazionale. Quando poi si tratta di IT e sicurezza informatica, l'argomento diventa alquanto piccante. È il caso della società di sicurezza informatica californiana Malwarebytes , rinomata nel settore grazie ai propri software anti-malware, anti-exploit ed anti-ransomware, la quale - partendo dal nulla nel 2008 - nel corso di pochi anni si è saputa ritagliare una notevole fetta di mercato in un settore sempre più agguerrito quale quello dell'IT security.Malwarebytes ha annunciato oggi di aver concluso l'acquisizione della società di sicurezza informatica italiana Saferbytes , con sede a Perugia, fondata nel 2012 da- il quale più volte in passato ha anche collaborato con la nostra redazione curando l'argomento sicurezza informatica.Con l'acquisizione di Saferbytes, la società statunitense acquisisce Deepviz - una- che verrà integrata nei propri prodotti di punta. Il team italiano sarà inoltre inglobato nel team dedicato alla ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie e prototipi.", ha dichiarato, CEO di Malwarebytes." ha dichiarato Marco Giuliani, CEO di Saferbytes. "".La piattaforma Deepviz è stata lanciata recentemente online e sin da subito ha riscosso interesse nel settore, grazie alla flessibilità e alla compatibilità con cui è possibile integrare le funzionalità di threat intelligence all'interno di soluzioni e piattaforme già esistenti. Per l'immediato futuro Deepviz rimarrà online mantenendo lo stesso nome, supportato da Malwarebytes. I termini dell'acquisizione non sono stati resi noti.