Malware per Mac rimasto nell'ombra per anni, poteva spiare gli utenti

Un malware insidioso e misterioso, capace di mettere nelle mani degli attaccanti il controllo su webcam, tastiere e altre risorse sensibili, ha infettato un numero imprecisato di sistemi Mac per almeno cinque anni restando nell'ombra fino ai giorni nostri quando un ricercatore di sicurezza, Patrick Wardle, si è imbattuto nella minaccia e ha cercato di far luce per capire di cosa si trattasse.

Il malware sarebbe una variante di una minaccia individuata a gennaio e battezzata Fruitfly. Entrambe le varianti svolgono le medesime funzioni: catturano screenshot, pressioni di tasti, immagini dalla webcam e informazioni relative alle macchine infettate e a quelle connesse sulla stessa rete. La società di sicurezza Malwarebytes aveva scoperto Fruitfly infettare quattro sistemi Mac e Apple aveva aggiornato MacOS perché rilevasse automaticamente il malware. La variante individuata da Warlde ha compromesso almeno 400 macchine, che in realtà potrebbero essere molte di più. L'aspetto insolito della vicenda è che questo malware non è mai stato rilevato né da MacOS né da suite di sicurezza commerciali, e allo stato attuale delle cose sembra che sia stato abbandonato anche dai suoi creatori.

Wardle ha comunque scovato vari domini hardcoded all'interno del malware, al momento della scoperta ancora accessibili. Wardle ha allora registrato uno degli indirizzi individuati, allo scopo di verificare se e quanti Mac fossero infetti e quindi in grado di comunicare con un server civetta allestito dietro il dominio. Dato l'abbandono del malware il server principale di command-and-control è stato disattivato, ma molti dei Mac infetti non sono mai stati ripuliti e di conseguenza si sono connessi al server civetta non appena questo è divenuto disponibile. Il ricercatore è così riuscito a riscontrare circa 400 macchine connesse al server, principalmente sistemi installati in abitazioni situate negli Stati Uniti.

Permane comunque un alone di mistero attorno a questa variante di Fruitfly: non è chiara l'origine, non sono noti i vettori di infezione (anche se si pensa a qualcosa di poco sofisticato, come tecniche di social engineering per indurre le potenziali vittime a cliccare su link malevoli e non a meccanismi di sfruttamento di falle e vulnerabilità) e non sono noti nemmeno gli scopi. Wardle afferma di non aver trovato alcuna indicazione che il malware possa essere usato a sua volta come strumento per l'installazione di ransomware o di strumenti per raccogliere informazioni bancarie, il che esclude lo scopo di profitto. La concentrazione di sistemi domestici eslcude inoltre la possibilità che il malware sia stato realizzato da qualche hacker filogovernativo a scopo di spionaggio.

Il ricercatore ha condiviso con le autorità tutte le sue scoperte e ha dichiarato che tutti i domini conosciuti associati al malware non sono più disponibili, una misura che va di fatto a neutralizzare la minaccia posta da Fruitfly. Wardle terrà un incontro in occasione della Black Hat Security Conference di Las Vegas, che aprirà i battenti nei prossimi giorni dove approfondirà quanto scoperto durante lo studio del malware.

L'aspetto più particolare, tuttavia, è il fatto che questa variante di Fruitfly sia rimasta assolutamente nell'ombra per lungo tempo. Ed è ancor più insolito se si pensa che il malware si basa su funzioni e meccanismi sostanzialmente "vecchi" e rispetto a malware nuovi e più sofisticati dovrebbe essere molto più facile da rilevare.