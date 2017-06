Malware anche sulle sigarette elettroniche. Ecco come si impossessa dei PC

Le sigarette elettroniche sono il nuovo bersaglio dei criminali digitali capaci di diffondere malware sui computer di ignari utenti. E' questo il nuovo pericolo che incombe tra gli utenti che negli anni hanno aumentato l'utilizzo delle sigarette elettroniche e che potrebbero ora ritrovarsi a combattere non solo con gli effetti del fumo delle cosiddette "e-cig" ma anche con malware in esse presenti. Tali dispositivi possono infatti essere modificati in modo tale da permettere un vero e proprio attacco hacker ai PC nel momento in cui le sigarette vengano collegate alle porte USB per la ricarica.

La notizia giunge direttamente da Ross Bevington, un ricercatore esperto di sicurezza informatica, il quale ha esplicitamente fatto vedere in un video come alcuni modelli di sigarette elettroniche siano state trasformate in prodotti letali per i PC di ignari utenti. Secondo le ricerche sono ormai sempre più numerosi i gruppi di criminali informatici che hanno pensato bene di sfruttare questi nuovi ritrovati tecnologici per colpire i PC degli utenti aggirando ogni sorta di sicurezza e ingannando il PC semplicemente facendogli credere che la periferica inserita sia un mouse o una tastiera. In questo modo il malware può facilmente impossessarsi del PC al quale è stato collegato sfruttando dunque la sigaretta elettronica in ricarica quale mezzo di distribuzione di un qualsiasi pericoloso programma malevolo.

Sorry if I get vape pens banned at your work place...... pic.twitter.com/VYhIIvyDEx — Wll buy derby ticket (@FourOctets) 25 maggio 2017

E' palese che la minaccia delle "e-cig" non possa essere commisurata a quella dell'attacco famoso del ransomware "WannaCry" ma è importante sottolineare in tale vicenda come un semplice oggetto, quale una sigaretta elettronica, possa divenire un pericoloso oggetto per la comunità di internet e non solo. La fortuna è che in tali dispositivi non è possibile memorizzare ed eseguire script complessi e dunque non dovrebbero esserci problematiche davvero serie. Il consiglio degli esperti in questo caso è chiaramente quello di aumentare, prima di tutto, la sicurezza del proprio PC con gli aggiornamenti di sicurezza o l'installazione di antivirus. Inoltre cercare di ridurre al massimo la ricarica tramite porte USB del proprio PC in modo da non permettere a monte l'accesso delle stesse.