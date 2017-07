Kaspersky pronta ad aprire il suo codice sorgente al governo statunitense

Evgenij Kaspersky, fondatore dell'omonima azienda che si occupa di sicurezza informatica, sarebbe disposto ad aprire il codice sorgente del suo software per non perdere il contratto che ha con il governo statunitense. Questo è quanto l'imprenditore ha dichiarato ad Associated Press, dopo che alcuni membri del Congresso hanno ricevuto indicazioni circa legami di Kaspersky Labs con il governo russo.

Nel corso degli anni molte ipotesi di collegamenti tra Kaspersky, che ha frequentato una scuola sponsorizzata dal KGB, e il governo russo e il suo apparato di spionaggio sono state avanzate, ma nessuna di esse ha mai portato prove inconfutabili in suo sostegno. Alcuni ufficiali di alto grado dei servizi di intelligence americani avrebbero però deciso di dare credito a queste teorie, consigliando al Congresso di impedire l'adozione del software Kaspersky sui computer governativi.

Kaspersky ha ribadito che non ha alcun legame con lo spionaggio di Stato russo e che è pronto a spostare parte delle attività di ricerca negli Stati Uniti per mostrare il suo interesse a rimanere neutrale, aggiungendo inoltre che è altamente improbabile che sia possibile inserire delle talpe all'interno dell'azienda: per via della sua struttura interna, infatti, sarebbe necessario posizionare decine di persone in punti chiave dell'azienda per ottenere dei risultati.

Kaspersky è stata tra le prime aziende a fornire resoconti completi e dettagliati dell'attività di Petya/ExPetr ed è da sempre attiva nel contrastare l'uso con cattive intenzioni degli strumenti tecnologici. Non è detto che la sua storia abbia un peso nella decisione che il Congresso statunitense dovrà prendere, soprattutto poiché la preoccupazione sembra essere più per il futuro che per il passato.