Intel Management Engine, ovvero MINIX nascosto in tutte le piattaforme Intel

MINIX, il sistema operativo concepito da Andrew Tanenbaum come supporto didattico per aiutare il suo corso universitario, è installato all'interno di milioni di processori Intel. Nello specifico, il sistema operativo è installato nell'Intel Management Engine, un processore che si occupa di gestire le operazioni del sistema.

L'Intel Management Engine è un sistema completo con processore x86, RAM e ROM installato all'interno di ogni chipset Intel venduto dal 2008 in poi. Tale sistema esegue MINIX, seppure in una versione super-ridotta e super-specifica.

L'aspetto particolare è che MINIX viene eseguito nel Ring -3, ovvero a un livello di privilegio tale che ha permessi pressoché illimitati sul processore e sul PC in generale. Il kernel dei sistemi operativi viene eseguito nel Ring 0, mentre le applicazioni utente hanno sede nel Ring 3 e gli hypervisor come Xen vengono eseguiti nello speciale Ring -1. L'Intel Management Engine ha il privilegio più alto in assoluto.

Questo rende l'Intel Management Engine rischioso dal punto di vista della sicurezza. È già stato evidenziato come l'IME abbia falle di sicurezza che rendono potenzialmente ogni computer a rischio - motivo per cui Google sta lavorando per rimuovere l'IME dai processori dei suoi server.

Una seconda motivazione risiede in ciò che l'IME può fare nativamente: oltre all'accesso nativo a tutto il computer, ha uno stack di rete completo, accesso ai file system, driver per la maggior parte delle periferiche e un web server incorporato. Proprio quest'ultimo tassello è il più preoccupante, perché l'IME è fuori dal controllo dell'utente e le possibili implicazioni per la sicurezza sono di vasta portata. Alcune parti dell'IME, come il server web e lo stack IP, sono disattivabili, seppure non in maniera semplice.

È interessante notare come MINIX sia diventato uno dei sistemi operativi più usati al mondo, sebbene non a livello utente. Le inevitabili falle che contiene lasciano però a rischio milioni di computer. Intel non ha, a oggi, ancora fornito alcun meccanismo per disabilitare l'IME e rendere quindi più sicuri i computer che ne sono dotati. Chissà cosa ne pensa Andrew Tanenbaum.