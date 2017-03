Il malware che usa il LED dell'hard-disk per rubare i dati dai computer

Siamo spesso portati a pensare che sia sufficiente scollegare il computer da ogni rete per renderlo invulnerabile. Purtroppo non è così e a dimostrarlo c'è un nuovo esperimento condotto da un'università israeliana attraverso il quale è stato dimostrato che un malware sviluppato ad-hoc può utilizzare il LED che segnala i periodi di attività dell'hard-disk per inviare dati sensibili da un computer infetto ad una fotocamera che si trova nei paraggi. Questo hack alla 007 non proviene da un set cinematografico, ma da un software sfruttabile per attacchi reali.

Il malware, che non richiede neanche i permessi d'amministratore per essere eseguito su un computer, ha come scopo far lampeggiare il suddetto LED con intervalli rapidi. L'esecutore dell'attacco può orientare l'obiettivo di una fotocamera vicina trasmettendo la registrazione ad un computer, il quale ha il compito di trasformare il messaggio luminoso in codice binario. Come? Semplicissimo: il LED acceso indica il valore 1, quello spento lo 0. In questo modo è possibile trasferire informazioni sensibili dal computer infetto ad un altro sistema qualsiasi.

In questo modo può essere estratto qualsiasi tipo di file, ma è ovvio che il metodo è sfruttabile soprattutto per informazioni di dimensioni estremamente piccole. Quanto basta però per ottenere chiavi di cifratura raccolte dalle applicazioni installate sul sistema o comunque dati estremamente sensibili per ottenere l'accesso ai servizi presenti sul computer. Per l'attacco può essere utilizzata anche la semplice fotocamera di uno smartphone o, ancora meglio ai fini della massima invisibilità, le fotocamere integrate sui droni commerciali.

Anche una videocamera di sorveglianza può essere adatta allo scopo, aprendo la porta a diverse destinazioni d'uso per il malware. Nei test il team di ricerca ha appurato che i migliori strumenti per la rilevazione dei "messaggi" provenienti dal LED dell'hard-disk sono i fotodiodi, che possono raccogliere informazioni fino ad un massimo di 4.000 bit per secondo. I sensori commerciali sono invece molto meno efficaci: una GoPro Hero 5 si ferma a 120 bit per secondo, mentre webcam, reflex entry-level, videocamere di sicurezza si aggirano intorno alla decina di bit al secondo.

L'attacco è sostanzialmente invisibile: "Visto che il LED che segnala l'attività del disco a volte lampeggia anche se non si effettuano operazioni al computer, le attività provocate dal malware non destano sospetti", hanno fatto notare i ricercatori. Inoltre quando si trasmettono i dati il LED lampeggia così rapidamente che l'occhio umano crede che sia permanentemente acceso. L'attacco mostrato dai ricercatori israeliani (anche in video), effettuato attraverso un drone, sembra provenire da un film e mostra come un attacco possa essere terminato in pochi secondi.

Non mancano tuttavia i dubbi sulla reale fattibilità di un attacco di questo tipo, dal momento che richiede che un computer sia già stato infettato dal malware, e a quel punto esistono molti altri sistemi più efficaci e meno laboriosi per trasferire i dati in esso presenti. L'attacco può essere invece utile per i sistemi cosiddetti "air-gapped", ovvero sistemi con dati assolutamente sensibili (ad esempio di tipo militare) altamente sorvegliati e nascosti (e spesso in stanze senza finestre). Anche in questo caso l'attacco sarebbe praticamente infattibile o comunque troppo complesso.

Un approfondimento sulla ricerca può essere trovato a questo indirizzo.