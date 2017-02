Fraud & Risk Intelligence Suite, RSA contro le frodi online e i rischi sui canali digitali

Una frase che ricorre spesso alla RSA Conference è che "". Lo sanno benissimo le aziende che si sono trovate spiazzate di fronte a problemi di frode online, pur avendo l'erronea consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. RSA ha presentato una piattaforma centralizzata – inserita nell’ultima versione della- che migliora il rilevamento delle frodi negli ambienti digitali; la nuova piattaforma permette alle aziende di proteggere meglio i loro clienti dai cyber attacchi, analizzando tutti gli insight che provengono da fonti esterne e interne, così come da altri tool anti-frode.” ha dichiarato Al Pascual, Research Director e Head of Fraud & Security di Javelin Strategy & Research. “”.E' proprio su quelle "soluzioni ad hoc" che RSA intende focalizzare l'attenzione. Certo, cosa mai poteva dire di altro, essendo il suo business, ma è innegabile che per molte aziende "cucirsi addosso" la migliore soluzione per la sicurezza può fare davvero la differenza fra il rischio contenuto e il disastro. Le soluzioni RSA Business-Driven Security sono pensate per supportare clienti in modo completo e rapido nella costruzione di un proprio approccio alla sicurezza e nell’implementazione di strategie di sicurezza business-driven in grado di rispondere in modo efficace e proteggere ciò che conta di più per loro.

La piattaforma RSA Fraud & Risk Intelligence è costruita per affrontare molte delle sfide che un’organizzazione si trova a dover affrontare, come la trasformazione della loro strategia digitale: ai consumatori che utilizzano i nuovi canali per le loro transazioni devono essere garantiti i più alti livelli di sicurezza e capacità di gestione della frode, senza inficiare la loro esperienza digitale. Questo è uno degli aspetti che spesso non emergono, pensando alla sicurezza: se da una parte i rischi sono sempre maggiori e le tecniche di attacco sofisticate, lato utente (ad esempio per un acquisto online) deve cambiare poco o nulla. Le aziende quindi devono vigilare in background con sistemi ultra aggiornati.



La piattaforma garantisce il giusto equilibrio tra sicurezza e praticità, sempre secondo RSA, migliorando al contempo il rilevamento di frodi. I benefici principali includono:

• Gestione centralizzata delle frodi: migliore visibilità attraverso il web e le sessioni mobile e indagini più veloci sugli ‘incident’ grazie agli input di altri tool anti-frode.

• Rilevamento delle frodi potenziato: possibilità di correlare, nell’ambito del risk assessment, fonti interne ed esterne per migliorare il rilevamento delle frodi riducendo al minimo le interruzioni per i consumatori che stanno effettuando operazioni.

• Miglioramento dell’esperienza per gli utenti mobile: maggiore sicurezza per gli utenti del canale mobile, transazioni ad alto rischio effettuate via telefono più protette, nuove opzioni di autenticazione come l’impronta digitale, la biometria e la firma delle transazioni.