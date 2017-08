DJI avvia un programma di ricompensa per le segnalazioni sulla sicurezza

DJI, azienda nota per i suoi droni a uso civile, ha annunciato l'avvio di un programma di ricompensa per coloro i quali dovessero scoprire bug nel software dei suoi prodotti. Si tratta della prima volta che DJI accetta contributi di questo tipo dal pubblico e che istituisce una modalità di contatto specifica.

Il DJI Threat Identification Reward Program (letteralmente "programma di ricompensa per l'identificazione delle minacce") offre ricompense tra i 100 e i 30.000 dollari per chi invierà segnalazioni relative alla sicurezza dei prodotti, sia per quanto riguarda il software eseguito sui droni che per quanto riguarda le applicazioni.

DJI afferma che le segnalazioni saranno valutate da un team interno che verificherà la loro bontà. Un nuovo processo di approvazione del software è stato inoltre creato per favorire una maggiore qualità e sicurezza dello stesso.

Al momento attuale è disponibile solo l'indirizzo email bugbounty@dji.com per inviare le segnalazioni, ma l'azienda ha comunicato che verrà creato un portale apposito che conterrà tutti i termini del programma e una procedura guidata.

La sicurezza è un tema estremamente importante, tanto più se si parla di oggetti che volano a velocità anche elevate e che possono causare danni non solo alle cose, ma anche alle persone nel caso in cui qualcosa non andasse per il verso giusto. DJI si adegua alle pratiche comuni in questo settore, portando maggiore sicurezza - o così si spera - in un ambito tanto delicato.