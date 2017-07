Da Microsoft nuovo programma di caccia al bug con ricompense fino a 15 mila dollari

Microsoft ha annunciato un nuovo programma di caccia al bug che prevede ricompense fino a 15 mila dollari per chiunque riesca a trovare una vulnerabilità nel sistema operativo Windows, analizzando Windows Insider Preview.

E' dal 2013 che la società ha istituito programmi di caccia al bug, dove i ricercatori di sicurezza sono ricompensati se scoprono e segnalano falle sfruttabili da hacker criminali. Microsoft ha avviato nel corso degli anni una serie di progammi specifici focalizzati, ad esempio, sull'hypervisor Hyper-V, sulle tecnologie di difesa come DEP e ASLR e sul browser Edge.

Molti dei programmi sono a tempo e vengono attivati nella fase beta e di sviluppo del software, per essere poi terminati una volta che il software viene rilasciato pubblicamente. Si tratta di un metodo architettato per attirare l'attenzione dei ricercatori di sicurezza così da poter avere un'analisi minuziosa della robustezza del software prima che venga distribuito all'utente finale. Tuttavia il mese scorso il programma dedicato ad Edge ha rotto questa "tradizione", con Microsoft che ha deciso di estenderlo in maniera indeterminata.

Il programma annunciato oggi non va a sostituirsi a quelli specifici ma li affianca. Funzionerà infatti come una sorta di "asso pigliatutto" per l'intero sistema operativo: un ricercatore che individua e segnala falle che possono portare all'esecuzione di codice da remoto in Windows, accompagnando la scoperta con un proof of concept di alta qualità, potrà ricevere fino a 15 mila dollari di ricompensa.

I programmi specifici hanno ricompense più significative. Ad esempio la scoperta di un exploit per Hyper V che potrebbe consentire ad un attaccante di controllare una macchina virtuale per eseguire codice da remoto tramite l'hypervisor può consentire di ricevere una ricompensa fino a 250 mila dollari oppure una vulnerabilità che consente di scavalcare tutto l'arsenale delle tecniche di protezione e mitigazione può fruttare fino a 100 mila dollari.