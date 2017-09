Avril Lavigne è la celebrità più pericolosa del web, Justin Bieber settimo

Avril Lavigne guadagna la prima posizione nella classifica della ricerca McAfee Most Dangerous Celebrities 2017, analisi che arriva quest'anno all'undicesima edizione consecutiva. La società di sicurezza ha analizzato un lungo elenco di personaggi noti per individuare quali fra questi generano i risultati di ricerca più pericolosi online, mettendo indirettamente in difficoltà i consumatori con il download involontario di malware e contenuti dannosi da siti fraudolenti.

Le parole di ricerca che portano al numero più elevato di siti pericolosi è "Nome celebrità + free mp3", ed è chiaro che sono i cantanti a dominare la graduatoria. Nelle prime dieci posizioni trovavamo tipicamente musicisti, attori e presentatori TV, ma quest'anno tutti i primi dieci posti sono stati occupati da musicisti: "La ricerca rivela quali celebrità generano i risultati di ricerca più rischiosi che potrebbero esporre i loro fan a siti web dannosi", scrive McAfee.

Continuando poi: "I criminali informatici continuano a sfruttare il fascino delle celebrità sul grande pubblico per indurre ignari utenti a visitare siti web potenzialmente dannosi che vengono utilizzati per installare malware, rubare password e informazioni personali. Lo studio condotto da McAfee e giunto alla undicesima edizione, evidenzia i pericoli di quando si clicca su link sospetti cercando contenuti sui propri beniamini".

Avril Lavigne viene bollata con il 14,51% di pericolosità, seguita sul podio virtuale da Bruno Mars (13,43%) e Carly Rae Jepsen (13,19%). Nella pagina trovate l'intera classifica che è stata realizzata utilizzando i rating di McAfee WebAdvisor che serve per determinare il numero di siti web pericolosi generati dalle ricerche dei principali motori di ricerca, Google, Bing e Yahoo. In questo caso sono stati valutati solo i risultati che contenevano il nome di una celebrità.

Per ogni celebrità è stata calcolata una percentuale di rischio utilizzando il numero totale di siti web a rischio diviso per il numero di risultati di ricerca restituiti. Ai nomi delle celebrità sono state abbinate delle keyword di ricerca sullo stile di free torrent, free mp4 e free mp3. La società ha valutato anche le celebrità italiane, valutando in Emma Marrone, Vasco Rossi e Fedez le più pericolose. Nella classifica fioccano anche i nomi di Belen, Totti e Valentino Rossi.