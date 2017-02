Archer Ignition Program, nuova strategia per la sicurezza da RSA

La sicurezza in azienda prevede soluzioni pensate ad hoc, ormai. Lo sa RSA, che ha annunciato RSA Archer Ignition Program; il nuovo RSA Archer – che comprende Use Cases, Quick Launch Service e Education Service - permette ai team esperti di rischio, compliance e sicurezza di semplificare e accellerare l’implementazione di quegli elementi fondamentali per gestire strategicamente il rischio di business, abilitando le strategie Business-Driven Security.

RSA Archer Ignition Program è progettato per:

• Venire incontro alle imprese che sottovalutano o non hanno dimestichezza con il risk management a definire regole e iniziative chiare.

• Aiutare i team deputati alla gestione del rischio a generare “rapidi successi” – processi efficaci ed efficienti che generano valore.

• Fornire la base per sviluppare un programma di risk management, fondato sulle esigenze e sui rischi di business. Per esempio, il piano potrebbe descrivere, a grandi linee, gli step che l’impresa deve intraprendere per integrare nel programma generale ulteriori processi decisionali, strumenti di business risk management e livelli di automazione.



“Uno degli elementi migliori della piattaforma è la capacità di entrare nei dettagli di rischi particolari, quando occorre, e di prendere rapide decisioni”, ha dichiarato Ben Agar, Group IT Risk Manager, Seek Unlimited. “La soluzione RSA Archer risponde alle esigenze che ci vengono evidenziate: il sistema infatti è molto semplice da mantenere e veloce da modificare”.



In base a quanto affermato da RSA, ma anche dalla lettura dei dati sulla sicurezza in generale specialmente in tempi recenti, diversi meccanismi di risk management delle attuali organizzazioni sono poco sviluppati, scollegati tra loro e inefficaci. Come risultato, i team preposti alla gestione dei rischi di business e alla sicurezza sono sopraffatti da un mare di dati e procedure e non utilizzano il potenziale tecnologico che hanno a disposizione per gestire i crescenti rischi di business; questo lascia le imprese impreparate, non pienamente consapevoli di come l’introduzione di una politica di risk management possa generare valore e non sia certo solo un costo.



“Le aziende che non hanno – o li hanno, ma non pienamente sviluppati - programmi di risk management necessitano di un punto da cui partire”, ha affermato David Walter, Vice President di RSA Archer technology. “RSA Archer Ignition Program risponde a questa esigenza, rendendo più rapida l’implementazione dei programmi e dimostrando un valore immediato, grazie ad un corretto approccio Business-Driven Security”.



RSA Archer Ignition Program comprende.

• RSA Archer Issues Management – pone le basi per un programma di Governance, Risk & Compliance.

• RSA Archer Business Impact Analysis – aiuta a determinare la criticità dei processi aziendali, capire dove e come si può intervenire. Crea un framework che cataloga, stabilisce la priorità degli asset, associa il contesto di business al rischio connesso.

• RSA Archer Risk Catalog – fornisce le basi per registrare e tracciare i rischi di una impresa e stabilisce le linee di riferimento per gli interventi. Definisce le procedure per aiutare a comprendere i rischi e prendere le decisioni.

• RSA Archer Third-Party Catalog – permette di avere informazioni sui contratti o rapporti in essere con terze parti, così come di identificare i soggetti che, all’interno dell’organizzazione, ne sono responsabili.



RSA Archer Ignition Program offre una serie di servizi come:

• RSA Risk Management Practice Quick Launch Services – i nuovi clienti RSA Archer possono usufruire di un canone fisso per la definizione e l’implementazione dei servizi in modo da creare rapidamente e a costi contenuti un programma di business risk management.

• RSA University Education Services – i nuovi clienti di RSA Archer hanno a disposizione l'esperienza per creare velocemente un programma di business risk management.