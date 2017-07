Android: LeakerLocker è il nuovo pericoloso ransomware nascosto in alcune applicazioni

Un nuovo ransomware colpisce Android e i suoi smartphone. Questa volta si chiama LeakerLocker e chiede alle vittime che infetta un riscatto di 50 dollari entro 72 ore. In verità un riscatto di poco conto per molti ma che di certo non può far piacere soprattutto per la pericolosità della situazione e per quello che i malintenzionati potrebbero comunque fare dei dati sensibili rubati dagli smartphone. L'allarme giunge direttamente dall'azienda leader nella sicurezza informatica, McAfee, la quale mette pone in guardia tutti gli utenti che sono soliti utilizzare smartphone e device Android scaricando dal Play Store, chiaramente, le vari applicazioni di utilizzo quotidiano.

In questo caso per molte di esse è in agguato all'interno del codice un nuovo ransomware che prende il possesso del device semplicemente dal download delle applicazioni stesse che dall'esterno non sembrano possedere pericoli. Niente di più sbagliato visto che gli esperti hanno notato come i cyber criminali abbiano posto al loro interno il virus capace di rendere pubbliche tutte le informazioni sensibili presenti nello smartphone. Le applicazioni in questione risultano essere Wallpapers Blur HD e Buster & Cleaner Pro che effettivamente sono state scaricate da migliaia di utenti Android e che sono state temporaneamente rimosse dal negozio virtuale di Google.

Our research team has identified a new #ransomware that doesn’t encrypt files. Our analysis of #LeakerLocker here. https://t.co/7jiXeJgBq0 pic.twitter.com/uvNsOQCpZs — McAfee Labs (@McAfee_Labs) 8 luglio 2017

Molti utenti però hanno già segnalato l'anomalia una volta installata l'applicazione nel proprio smartphone. Sì, perché le stesse non appena vengono inserite nel proprio device iniziano a "rubare" letteralmente ogni tipo di informazioni presente inviando poi a server prestabiliti in remoto le stesse che vengono conservate per il periodo di richiesta del riscatto. Chiaramente il suggerimento da parte dell'azienda McAfee agli utenti che incorrono in questo tipo di problematica è di non pagare alcun tipo di riscatto visto che non vi è poi la garanzia che i malintenzionati restituiscano la "refurtiva" rimuovendone ogni traccia dai propri server.