AI e Machine Learning per la sicurezza: RSA mette in guardia dal marketing facile

Nel corso della RSA Conference di San Francisco si possono tracciare con chiarezza le tendenze nel mondo della sicurezza; quest'anno è fuor di dubbio che i termini più utilizzati siano Machine Learning e AI, Artificial Intelligence, dando per sottointeso che saranno armi molto potenti nella guerra ai cybercrime e al malware in genere. Fin qui tutto vero e senza dubbio incoraggiante, ma è lo stesso CTO di RSA, Zulfikar Ramzan, a metterci in guardia dall'abuso di questi termini da oggi in poi.

Il marketing esiste anche nel mondo della sicurezza, visto come qualcosa di più "serio" di un volantino della grande distribuzione, ma ci sono formule che funzionano sempre e comunque. Ecco perché Mr. Ramzan preannuncia che vi sarà, da parte di molte aziende, un serio abuso dei termini Machine Learning e AI, usati come rafforzativi nel proporre i propri prodotti e facendoli così sembrare attualissimi e potenti al tempo stesso. La realtà è che molti prodotti lo saranno davvero, altri (molti) decisamente meno, ma si accoderanno al nuovo trend sfruttandone la popolarità.

Il Machine Learning nel campo della sicurezza esiste da più di un decennio, come ad esempio nel filtri antispam e nella rilevazione delle truffe online. Ovviamente il progresso sta portando ad un miglioramento delle tecniche di riconoscimento e ad una espansione delle potenzialità, ma è bene non fare di tutta l'erba un fascio perché è di moda parlarne. Il futuro sarà sicuramente molto più dipendente da AI e Machine Learning, anche perché le tempistiche di riconoscimento di malware sono immensamente più brevi rispetto a quelle possibili per l'uomo. Il sistema ideale è quello che prevede queste tecniche per fare una scelta di dati sospetti, da sottoporre poi al personale specializzato; il tempo e il mercato sapranno fare accurata selezione fra chi annuncia e chi fa.