Wondershare Filmora scrn: ecco il software per registrare lo schermo del vostro PC

Le nuove tecnologie che cambiano continuamente portano gli utenti a voler condividere ogni tipo di contenuto multimediale tra i giocatori che amano far vedere le loro esperienze di gioco online ma anche spesso i professionisti che vogliono creare tutorial sui più svariati argomenti. Per questo spesso hanno bisogno di alcuni strumenti software di registrazione e la software house Wondershare ha deciso di realizzare per loro il nuovo Filmora scrn che coniuga molte caratteristiche per una potente registrazione dello schermo di alta qualità proprio come desiderato dai più fanatici utenti.

Tante le caratteristiche di Filmora scrn tra le quali la possibilità di registrare con frame rate fino a 120 fps permettendo un video fluido e perfetto anche per giochi veloci. Non solo perché il software si configura come una suite completa per la modifica rapida e facile delle clip con una vasta gamma di strumenti professionali. Presenti anche un campo di registrazione personalizzabile dove gli utenti potranno scegliere di registrare solo una parte dello schermo o tutta la sua estensione con la variante anche del PIP ossia dell'immagine nell'immagine aggiungendo un secondo riquadro alla registrazione principale in cui sarà evidente il cosiddetto "facecam" per il gaming.

Altre le peculiarità del nuovo Filmora scrn che vede anche la sezione delle annotazioni che permettono di aggiungere testo e altri elementi migliorando l'esperienza di apprendimento per gli spettatori. Da non dimenticare anche la possibilità di registrare simultaneamente dal proprio PC, dalla webcam e utilizzando anche il microfono. Oltretutto al termine della registrazione e chiaramente della modifica dei contenuti gli utenti potranno facilmente esportare i loro contenuti in tanti diversi formati come MP4 ma anche MOV e GIF.

Ecco due esempi di utenti che hanno utilizzato il nuovo Filmora scrn per registrare i propri contenuti multimediali. Nei video è possibile osservare da una parte il risultato del nuovo software della Wondershare in termini qualitativi mentre dall'altra con un secondo video è possibile scoprire ogni minimo dettaglio sulla gestione delle varie sezioni di Filmora scrn sia sulla modifica dei video registrati ma anche e soprattutto su cosa realmente permette di fare il software.

Wondershare Filmora scrn viene proposto gratuitamente in una versione demo che pone una filigrana sui video esportati, mentre per sbloccarne il pieno potenziale è necessario pagare 39,99 Euro per la licenza a vita utilizzabile su un PC. Un costo molto inferiore rispetto altri programmi di registrazione video e soprattutto un software che può soddisfare le esigenze della maggioranza degli utenti interessati a questo tipo di prodotto.