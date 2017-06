Wondershare Filmora: le 8 collezioni di effetti, filtri, transizioni del Negozio Effetti

Wondershare ha ambizioni molto elevate con Filmora, app promossa come "il software per l'editing home-video più facile da usare". Si rivolge principalmente ai principianti per via di un'interfaccia grafica d'impatto ed efficace, ma dispone di un corposo numero di effetti con stile hollywoodiano per rendere personali e indimenticabili i propri video delle vacanze o le proprie pubblicazioni su YouTube e sui social. Wondershare Filmora implementa oltre 140 filtri ed effetti in sovraimpressione (pellicola, di luce, sfocato o anche decisamente variopinti come esplosioni o meteoriti in caduta libera) e una libreria musicale composta da diversi brani non protetti da diritti d'autore. In questo modo gli utenti possono pubblicare i video realizzati con Filmora senza paura di vederseli rifiutati per violazione di un eventuale copyright.

La peculiarità dell'applicazione sta nel suo store di effetti, che propone ogni mese un pacchetto completo aggiuntivo. Nello store troviamo contenuti a pagamento e gratuiti, che consentono a qualunque tipologia di utente di inserire all'interno del proprio video elementi personalizzati, come introduzioni per YouTube, e molto altro. Sul canale YouTube dell'applicazione troviamo una presentazione dei sette pacchetti ad oggi disponibili: all'interno di ogni video possiamo vedere un'anteprima di quello che troveremo all'interno del pacchetto prima di acquistarlo attraverso il Negozio Effetti Filmora. Nella pagina, qui di seguito, vi proponiamo i diversi video delle collezioni disponibili pensate ognuna per diverse tipologie di effetti, fra quelli tipici dei film blockbuster, esplosioni ed effetti di fuoco, sovrimpressioni avanzate, e moltissimo altro.

Collezione Giocatori a 8 bit

Come si evince dal nome è il pacchetto pensato per ogni creatore nerd che si rispetti. Integra effetti dei videogiochi a 8 bit del passato, transizioni e personaggi dell'antichità dei videogiochi, titoli "pixellosi", effetti tipici dei giochi del passato con musiche e riferimenti a capisaldi del mondo videoludico come Pac Man e Space Invaders. Oltre 50 gli effetti presenti.

Collezione Bellezza

La Collezione Bellezza si rivolge alle "creatrici" di contenuti con diversi effetti per enfatizzare la bellezza e lo stile dei soggetti presenti nel video. Parecchi gli effetti tipici dei video "fashion" e delle rappresentazioni relative al mondo della moda, con anche un pacchetto con effetti vintage utilizzati negli inserti video di un tempo ma che ancora oggi fanno la loro figura.

Set Sci-Fi

Si tratta di una collezione che implementa effetti tipici dei film di sci-fi, alla Minority Report per intenderci, con pacchetti con contenuti relativi alle diverse categorie di film di fantascienza. All'interno troviamo il Cosmic Pack (per chi ama lo spazio e le galassie), l'Hive Mind Pack (più legato alla fantascienza tecnologica) e il Deep Web Pack per gli smanettoni dei computer.

Collezione Blockbuster

In questa collezione troviamo due pacchetti "enormi" che integrano diversi effetti speciali tipici dei film d'animazione blockbuster. I 140 effetti diversi sono suddivisi in 8 categorie diverse, i cui nomi sono assolutamente esplicativi: esplosioni, laser, raffiche, elettricità, meteore, proiettili, distruzioni ed effetti su larga scala. Per usarli nel video è sufficiente trascinarli nel progetto.

Collezione Fashion

Non poteva mancare la collezione per gli amanti della moda, la Collezione Fashion. All'interno dei 75 contenuti presenti troviamo effetti, transizioni, titoli con tipologie differenti per i testi presenti. Anche in questo caso il pacchetto si rivolge soprattutto al mondo femminile, ma non solo. Ogni fashion blogger può migliorare i propri video in maniera estremamente semplice.

Set Sovrimpressione Cinematografica

Questo set si rivolge a tutti gli utenti che vogliono aggiungere "personalità" al proprio video: dispone di diversi effetti per aggiungere la grana tipica di diverse pellicole e anche effetti di luce cinematografici, filtri che simulano diverse categorie di film (di guerra o romantici ad esempio) e non mancano le sezioni apposite per gli amanti del vintage (VHS, bianco e nero, ecc).

Fireworks Pack

L'ultimo pacchetto è probabilmente il più semplice di tutti, e implementa come si capisce facilmente dal nome una serie di fuochi d'artificio, di tutte le forme, dimensioni e colori per dare un'aria festosa ad ogni contenuto. La parte visiva viene accompagnata dai "botti" tipici dei fuochi pirotecnici.

Wondershare Filmora viene proposto gratuitamente gratuitamente a patto di accettare una filigrana sui video realizzati con il programma, mentre per sbloccarne il pieno potenziale è necessario pagare 39,99 Euro per la licenza di un anno e 59,99 Euro per quella a vita utilizzabile su un PC. Un costo molto inferiore rispetto ai mostri sacri del video-editing, per un programma che può soddisfare le esigenze della maggioranza degli utenti interessati all'editing non professionale.