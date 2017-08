Wondershare Filmora Gaming Set: ecco l'ultimo pacchetto di effetti per arricchire i ''gameplay''

Montare un video in pochi minuti con una semplicità disarmante o applicare degli effetti particolari ad alcuni gameplay realizzati con il proprio PC senza dover utilizzare programmi pesanti o di difficile comprensione. Sembra fantascienza eppure Wondershare ha agito proprio in questo senso e negli anni si è affermata proprio nella realizzazione di software capaci di rendere il montaggio di un video quanto mai semplice e senza troppe conoscenze tecniche. Filmora permette proprio questo riuscendo a sposare la semplicità con la velocità per chiunque si avvicini a questo mondo.

In questo caso la famosa software house ha deciso di realizzare un pacchetto specifico denominato 8-Bit per applicare effetti direttamente alle sessioni di gameplay registrate direttamente su PC magari tramite l'altro software di Filmora. In questo caso il pacchetto si ispira profondamente al mondo dell'RGP come anche a quello dei videogiochi sparatutto o anche ai video giochi con gli sport.

Interessante scoprire come nel pacchetto di Filmora sia possibile trovare nuovi effetti come quelli che prendono spunto dai vecchi giochi a 8 Bit come anche il famoso gioco Pacman che potrà divenire un vero e proprio titolo di presentazione del video personale. Non solo perché ci saranno anche Filtri e Sovrapposizioni sempre in pieno stile vintage da applicare ai propri contenuti multimediali come anche elementi in movimento che potranno arricchire gli screen delle sessioni di gioco. Un video non è interessante se non viene montato con la giusta musica e in questo caso il pacchetto 8 - Bit di certo permetterà anche di scegliere tra varie musiche ad hoc per i gameplay.

Oltre a questo è possibile acquistare anche un pacchetto denominato Gaming Set che per soli 29.99$ permetterà di utilizzare a tempo indeterminato e senza alcuna limitazione addirittura 56 diversi titoli, ben 23 transizioni ma anche 23 specifiche coperture ed oltre 69 elementi da applicare ai filmati. Un pacchetto davvero molto interessante che permetterà agli utenti di personalizzare al massimo il proprio filmato rendendolo completamente unico ed originale.

Wondershare Filmora Gaming Set viene proposto ad un prezzo di 29.99$ ottenendo un pacchetto di personalizzazione da poter utilizzare a vita sul proprio PC. Un costo molto inferiore rispetto pacchetti più conosciuti per il video editing che potrà comunque soddisfare le esigenze della maggioranza degli utenti interessati a personalizzare e rendere originale i propri gameplay registrati.

Ricordiamo anche come Wondershare abbia realizzato anche Filmora scrn che coniuga molte caratteristiche per una potente registrazione dello schermo di alta qualità proprio come desiderato dai più fanatici utenti. Tante le caratteristiche di Filmora scrn tra le quali la possibilità di registrare con frame rate fino a 120 fps permettendo un video fluido e perfetto anche per giochi veloci.

Non solo perché il software si configura come una suite completa per la modifica rapida e facile delle clip con una vasta gamma di strumenti professionali. Presenti anche un campo di registrazione personalizzabile dove gli utenti potranno scegliere di registrare solo una parte dello schermo o tutta la sua estensione con la variante anche del PIP ossia dell'immagine nell'immagine aggiungendo un secondo riquadro alla registrazione principale in cui sarà evidente il cosiddetto "facecam" per il gaming.