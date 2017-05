Wondershare Data Recovery: ecco il potente software per il recupero dei dati danneggiati su PC e Mac

Può capitare spesso di avere la sfortuna di perdere file nel proprio PC o Mac per una problematica alla macchina o magari per un nostro errore. E' chiaro che tale problematica potrebbe portare alla disperazione gli utenti soprattutto se i file persi erano importanti a livello lavorativo o magari erano foto ricordo di una qualche vacanza. Ecco dunque che Wondershare ci viene incontro realizzando un importante quanto utile software per il recupero di dati persi o danneggiati. Parliamo di Data Recovery che permetterà di ripristinare file anche rimossi inavvertitamente dal Cestino.

Wondershare Data Recovery a differenza di altri programmi che solo i più esperti riescono ad utilizzare per un recupero dei file persi o danneggiati permette di essere avviato ed usato da chiunque soprattutto per l'uso di un'interfaccia grafica semplice e quanto mai intuitiva che permette comunque di andare a fondo divenendo un compagno affidabile e completo. Per il recupero dei dati Wondershare offre due modalità: una se non si ha esperienza in fatto di recupero dati utilizzando lo strumento con procedura Guidata mentre l'altra risulterà essere per gli utenti esperti.

Con la modalità Guidata non si dovrà fare altro che seguire le indicazioni che mano a mano verranno visualizzate sullo schermo dal programma una volta installato ed avviato. In questo caso il programma, in una prima schermata, chiederà all'utente di rispondere a due semplici domande per recuperare i file cancellati o danneggiati. La prima domanda riguarderà il tipo di file da recuperare scegliendo tra Foto, MP3, Video o documenti di varia natura. In questo caso se abbiamo la necessità di recuperare diversi file possiamo selezionare Tutti i tipi di file per recuperarli tutti.

Il secondo passaggio sarà quello della domanda su dove recuperare i file. In questo caso possiamo scegliere una posizione specifica del nostro PC, un dispositivo esterno o avviare l’intera scansione del computer. Il programma permette anche di cercare eventuali partizioni "perse" che potrebbe non essere più visibili in Windows. Una volta selezionato il tutto potremo procedere con l'avvio della ricerca che verrà automaticamente effettuata da Data Recovery.

Da non sottovalutare anche la modalità Standard che il Wondershare Data Recovery permette di utilizzare per gli utenti più esperti. In questo caso saranno a disposizione dell'utente quattro distinte sezioni di recupero grazie alle quali sarà possibile impostare ricerche specifiche dei nostri file persi o danneggiati. In questo caso dovremo utilizzare la sezione Recupero dei File Persi che permetterà di scegliere le cartelle o le partizioni su cui realizzare le ricerche. Se abbiamo poi la necessità di recuperare una parte di file danneggiati potremo usare anche la sezione Recupero Partizione e in questo caso il software permetterà di selezionare le singole unità del sistema per scansionarle per il recupero tramite l'opzione di scansione rapida.

Una volta realizzato il recupero i file ricercati verranno posizionati in diverse categorie in base alla loro estensione e soprattutto potranno essere visionati prima di essere realmente recuperati. Wondershare Data Recovery dunque ci è piaciuto per l'interfaccia utente quanto mai semplice ed intuitiva ma anche per il suo funzionamento efficace con il supporto ad un gran numero di file anche piuttosto rari. Il software è disponibile sia per Windows che per Mac al prezzo di 39.95€ per il PC e di 89.95€ per Mac. E' possibile anche utilizzarlo per una prova gratuita in versione limitata.

Per qualsiasi ulteriori informazioni sui prezzi ma anche sul software Wondershare Data Recovery potete dare uno sguardo alla pagina del sito ufficiale.