Video Converter Ultimate 10.0, per convertire ed editare i tuoi video

Che sia per un video delle vacanze, che vuoi vedere sul TV in salotto o vuoi masterizzarlo in DVD o Bluray, o se vuoi recuperare un video da YouTube o da internet e convertirlo in diversi formati, Wondershare Video Converter Ultimate può essere la soluzione ai tuoi problemi. Il software per la conversione e l'editing di file multimediali è arrivato alla versione 10.0, evolvendosi e rinnovandosi diventando più professionale e potente. Si tratta di uno strumento che consente di effettuare operazioni a tutto tondo con i video, fungendo se serve anche da media server.

Video Converter Ultimate 10.0 si rinnova prima di tutto nell'interfaccia utente, che viene del tutto svecchiata rispetto alle precedenti versioni con un piglio più minimalista ed efficace sin da una primissima occhiata. Come abbiamo fatto in passato con le precedenti versioni siamo andati subito a verificare le impostazioni offerte: sono al tempo stesso essenziali ed utili, con l'applicazione che si rivolge comunque ad un pubblico di massa che ha delle nozioni basilari. Con VCU tutti gli utenti possono capire come rendere più efficiente il lavoro di conversione ed editing dei propri video.

Nelle Impostazioni è ad esempio presente la possibilità di abilitare l'accelerazione GPU, con supporto delle tecnologie presenti sui processori Intel, sulle GPU AMD Radeon e sulle GPU NVIDIA GeForce (come CUDA e NVENC). Presente, e disponibile sin dal primo avvio, la lingua italiana lungo tutta l'interfaccia, con la localizzazione che è stata eseguita ad arte. L'applicazione si sviluppa come al solito su diverse tab, disposte in bella vista lungo la parte superiore della schermata principale: Converti, Download, Masterizza, Trasferimento e Toolbox sono quelle presenti.

Video Converter Ultimate 10.0 punta tutto, o quasi, sulla massima immediatezza, pur nascondendo nel suo engine strumenti di una discreta potenza sul piano computazionale. La tab Converti consente di aggiungere file differenti fra quelli presenti nel nostro hard-disk in modo da iniziare le procedure di conversione. Una volta inserito un file possiamo scegliere diverse opzioni per la conversione e l'editing: possiamo effettuare crop, aumentare la luminosità, eseguire modifiche di diverso tipo, aggiungere sottotitoli, abilitare una sorta di modalità in realtà virtuale.

Il software supporta diverse tipologie di file. Nelle nostre prove abbiamo modificato un file registrato con una GoPro, ma può gestire anche file MP4, MKV, MP3, AVI, M4A, MPG, MTS, MOV, WMA, FLV, VOB, TS. Si può naturalmente impostare il livello di qualità desiderato per il video, convertirlo con diversi encoder e modificare risoluzione, frame rate e bit rate target. Sul fronte audio possiamo selezionare, oltre l'encorder, anche i canali, la frequenza di campionamento e il bit rate. Il tutto nella massima semplicità e velocità, contestualmente alle operazioni svolte.

La seconda tab, Download, consente di scaricare video presenti sui vari portali di sharing del web, come YouTube: non solo possiamo scaricare il video partendo dall'URL, ma anche scansionare la schermata visibile sul monitor o convertire direttamente il video scelto. Queste ultime funzionalità sono presenti solo ed esclusivamente nella versione del software completa, che è offerta a pagamento. È doveroso dire che molti dei contenuti multimediali offerti online sono protetti dai diritti d'autore ed è illegale distribuire commercialmente le opere registrate.

Sulla tab Masterizza, come si evince dal nome, si può masterizzare un file multimediale su DVD, mentre Trasferimento consente di riprodurre un video direttamente su un dispositivo Android rendendo il computer in uso un vero e proprio media server. L'ultima tab, Toolbox, consente infine di effettuare diverse operazioni con i video: correggere automaticamente eventuali errori nei metadati, convertirli per la riproduzione su dispositivi VR, proiettarli su TV a mo' di server multimediale, registrare qualsiasi schermata dello schermo e creazione di GIF animate.

Wondershare Video Converter Ultimate 10.0 è disponibile gratuitamente, con limiti. Per utilizzarla al meglio è necessario metter mano al portafogli: la licenza da un anno costa 39,95 dollari e può essere utilizzata su un PC, mentre per la licenza senza limiti di tempo (sempre per un PC) bisogna spendere 59,95 dollari. Ci sono poi la versione familiare (99,95 dollari, fino a 5 PC) e quella Business, che può essere utilizzata su più di cinque PC con offerte diverse in base alle esigenze. Tutte le informazioni sui prezzi qui. VCU è disponibile anche su Mac.