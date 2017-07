Varie novità per i driver AMD Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.7.2

AMD introduce quest'oggi una nuova versione dei propri driver per schede video della famiglia Radeon: parliamo della versione Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.7.2, disponibile per il download a questo indirizzo nelle versioni a 32bit e a 64bit per i più recenti sistemi operativi Microsoft.

AMD ha introdotto significative novità con questa release di driver, che puntano ad estendere le potenzialità del proprio pacchetto software oltre che in generale dell'hardware della famiglia Radeon. La prima riguarda il supporto alla tecnologia Radeon Chill implementato anche per le GPU desktop abbinate a sistemi notebook attraverso collegamento esterno Thunderbolt; non manca anche il supporto addizionale alle configurazioni notebook con GPU AMD Radeon. Questa utility permette di gestire dinamicamente i frames al secondo del gioco bilanciando un'esperienza che sia fluida con un consumo della scheda inferiore rispetto a quello a pieno carico. La nuova implementazione permette inoltre di sfruttare Radeon Chill anche con configurazioni Multi-GPU,

Altra importante novità riguarda il supporto a registrazioni via tecnologia Radeon ReLive di flussi video sino ad un bitrate di 100 Mb/s contro i 50 Mb/s della precedente implementazione, così da offrire una superiore qualità finale. In questo tool sono state implementate altre migliorie, che vanno dalla possibilità di selezionare un livello di trasparenza per la schermata della webcam sovrapposta al video dell'azione di gioco sino ad una riduzione dell'overhead in termini di maggior numero di frames al secondo. Da pannello Radeon Settings è inoltre possibile configurare direttamente i volumi dei microfoni, così da meglio selezionare le impostazioni in funzione della registrazione fatta con Radeon ReLive.

Enhanced Sync è una nuova tecnologia che permette di superare le limitazioni del sincronismo verticale, cioè l'elevata latenza che si registra quando i frames sono superiori al valore del VSync oppure lo stuttering che si sperimenta nel momento in cui i frames al secondo generati dal sistema sono inferiori alla frequenza di refresh dello schermo. La tecnologia interviene su due livelli: quando i frames al secondo sono potenzialmente più elevati della frequenza di refresh dello schermo allora la scheda video imposta un valore di frames al secondo che è quello massimo così da ridurre la latenza. Viceversa quando il framerate è inferiore alla frequenza di refresh dello schermo allora la scheda video interviene mostrando allo schermo il frame solo quando questo è pronto: in questo modo viene ridotto lo stutter.

Questa tecnologia opera a prescindere dal tipo di schermo collegato al sistema, intervenendo per qualsiasi intervallo di frames al secondo venga generato dalla scheda. In questo modo si superano alcune delle limitazioni della tecnologia Radeon FreeSync, anche se quest'ultima rimane preferibile in termini di qualità finale del risultato proposto al videogiocatore.