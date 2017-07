Trasferisci file da iPhone/iPad al PC e viceversa con Leawo iTransfer

iOS è probabilmente il miglior sistema operativo mobile per quanto riguarda fluidità, reattività e semplicità d'uso, ma non si discute sul fatto che è nato con severi compromessi sul fronte dell'usabilità. Per volere di Steve Jobs e di Apple, il sistema operativo mobile di Cupertino è nato con alcuni limiti che si porta con sé ormai dopo tantissime generazioni. Fra questi la gestione dei file: per semplificare l'uso dei terminali e aumentarne la sicurezza le app non possono scambiare dati e vivono rinchiuse all'interno di sandbox invalicabili. Anche scambiare file fra computer e iPhone, e viceversa, non è possibile, ma in questo caso ci viene in soccorso Leawo iTransfer.

Leawo iTransfer è una soluzione software per il trasferimento e il backup di file da iPhone, iPad e iPod touch al computer, e il trasferimento ovviamente da computer verso dispositivi iOS. Se si ha il client installato su due computer è come trasformare i vari dispositivi in una chiavetta USB utilizzabile fra di loro. Diventa così possibile conservare diverse tipologie di file (non ci sono limiti da questo punto di vista) all'interno dei dispositivi e portarli sempre con sé. L'applicazione può anche gestire le playlist oltre che tutti i dati contenuti nell'account iTunes collegato al dispositivo, come app, film, podcast, libri, fotografie, contatti, SMS, preferiti, note.

Il software di Leawo può essere inteso come una valida alternativa allo stesso iTunes, che consente di effettuare un backup più profondo ma non permette di selezionare i singoli file del backup da utilizzare. Il funzionamento ci è sembrato semplice e intuitivo già dal primo avvio, tuttavia la società fornisce un manuale d'uso decisamente esaustivo in cui vengono spiegate click dopo click tutte le funzionalità presenti nell'applicazione e come possono essere sfruttate al massimo delle potenzialità. L'app necessita di requisiti minimi piuttosto accessibili: processore da 1 GHz, 1 GB di RAM consigliata, 100 MB di spazio e l'ultima versione di iTunes installata sul sistema.

Leawo iTransfer si caratterizza per un'interfaccia utente forse non al passo coi tempi (non è minimalista come vuole la moda del momento) ma estremamente semplificata. Niente fronzoli, solo due colonne: in quella di sinistra troviamo i vari percorsi da cui può attingere l'applicazione, in quella di destra i contenuti selezionati. Quindi se nella colonna di destra selezioniamo App, Music, Camera, Photos o SMS, in quella di sinistra troveremo tutte le app, la musica, le immagini o i messaggi che si trovano sul dispositivo Apple collegato. Molto interessante la voce USB Storage, che consente di trasferire file trascinandoli al suo interno e salvandoli quindi sul dispositivo iOS.

Se di contro si trascinano file dalla finestra ad una cartella del sistema desktop, il file verrà trasferito dal dispositivo iOS al computer. Questa operazione può essere svolta con tutte le voci: ad esempio in Photos o Camera possiamo salvare foto e immagini, in Notes possiamo scrivere note con il nostro PC e salvarle sul nostro dispositivo. Le operazioni sono fulminee, compatibilmente con il carico di lavoro da svolgere. Diversa la questione USB Storage dove possiamo trasferire qualsiasi tipologia di file. Per recuperarli o usarli, però, avremo bisogno di un sistema con il software installato. Nella colonna sinistra troveremo anche i contenuti dell'account iTunes, e potremo gestire allo stesso modo anche quelli.

L'applicazione manca di funzionalità avanzate e complesse, e fa della sua semplicità il suo cavallo di battaglia. Leawo iTransfer viene proposta gratuitamente in versione limitata, ma per sbloccarne il pieno potenziale c'è un costo: 19,95 dollari per la licenza della durata di un anno, 29,95 dollari per la licenza a vita. La licenza dà il diritto a ricevere il supporto tecnico gratuito in lingua inglese, gli aggiornamenti gratuiti durante tutta la sua durata, massima sicurezza e privacy e, naturalmente, toglie i limiti temporali della versione gratuita. Potete trovare maggiori dettagli sul sito ufficiale.