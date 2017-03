Telegram introduce le chiamate vocali su Android e iOS: crittografate, cristalline e ''intelligenti''

Telegram ha ufficialmente le chiamate vocali e queste sono anche "crittografate, cristalline e intelligenti". Questo è quanto dichiarato dagli sviluppatori della piattaforma di messaggistica che hanno rilasciato il nuovo aggiornamento 3.18 sia per gli smartphone Android che per quelli iOS di Apple. Il CEO Pavel Durov l'aveva promesso tramite un proprio messaggio su Twitter agli inizi dell'anno e a pochi mesi di distanza ha mantenuto tale promessa aggiungendo anche questa ennesima feature al già ottimo sistema di messaggistica russo che da tempo ha ormai scalato le classifiche di tutto il mondo.

Nel consueto changelog, gli sviluppatori di Telegram, hanno sottolineato come gli utenti potranno effettuare le chiamate senza preoccuparsi della sicurezza. Il meccanismo messo in atto da Telegram per le chiamate vocali utilizza infatti un nuovo sistema di scambio delle chiavi di cifratura che permette di raggiungere alti livelli di sicurezza tramite la crittografia cosiddetta end-to-end. Proprio da questo punto di vista in Telegram non si vuole lasciare nulla al caso e per verificare che la chiave di criptazione sia la medesima dell'altro interlocutore basterà confrontare le quattro icone che appariranno sui due smartphone. Se sono identiche anche nella medesima posizione la conversazione sarà assolutamente sicura e non ci sarà alcune possibilità che malintenzionati potranno ascoltare la conversazione. Questo vale anche per i messaggi scambiati.

Anche per la qualità in Telegram si è cercato di raggiungere il massimo. In questo caso gli sviluppatori dichiarano come le conversazioni, dove possibile, verranno gestite attraverso una rete peer-to-peer quindi utilizzando codec migliori cercando di ottimizzare ai massimi livelli la qualità audio degli interlocutori. Se la modalità peer-to-peer non fosse disponibile l'applicazione adotterà automaticamente il server più vicino alla persona chiamata come a quella chiamante in modo da permettere sempre l'appoggio ad un network stabile e di ottima qualità. Tutto questo grazie all'adozione automatica della velocità della connessione di rete disponibile, della latenza e della percentuale di pacchetti persi. Insomma una vera e propria rete neurale con informazioni tecniche ricevute da ogni smartphone.

L'utilizzo delle chiamate è quanto mai semplice. Su iOS per effettuare una chiamata basterà utilizzare il nuovo tab che viene mostrato semplicemente al tocco sulla barra del destinatario della chiamata. In questo caso apparirà l'icona della cornetta e la chiamata potrà avviarsi semplicemente con un tap su di essa. Non solo perché l'icona della chiamata sarà presente anche nelle informazioni del contatto. Per Android invece la schermata è accessibile dal classico menu a sinistra di Android.

L'aggiornamento 3.18 inoltre permette anche di utilizzare una nuova opzione che riuscirà a comprimere i video da inviare fino a 5 livelli. In questo caso l'utente potrà addirittura osservare un'anteprima del video nei diversi cinque livelli di compressione prima della condivisione. Telegram si conferma ancora una volta quanto mai attento ad accontentare gli utenti con nuove ed importanti feature che stanno rendendo sempre più appetibile l'applicazione nei confronti di WhatsApp ma anche di Google Allo o di iMessage.