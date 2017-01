Rilasciato Wine 2.0, il software che esegue app Windows su Linux e macOS

Uno dei più grandi ostacoli per chi cerca di passare da Windows ad un altro SO, come Linux e macOS, è la dipendenza da software che richiede necessariamente il sistema operativo di Microsoft. Un problema che con il passar del tempo si sente sempre meno, visto che molte applicazioni vengono proposte su più piattaforme e, in caso contrario, le alternative spesso non mancano. E nei casi più disperati molti servizi ormai offrono le proprie opzioni via web-app eseguibili su browser.

Ma ci sono altri casi in cui tutto ciò non basta: Linux e macOS non sono mai stati sistemi pratici da utilizzare per i videogiocatori, dal momento che la stragrande maggioranza dei titoli viene sviluppata solo ed esclusivamente per il sistema operativo di Microsoft. In questi casi la soluzione ideale è indubbiamente spostarsi su Windows, tuttavia se per qualche ragione avete bisogno di lanciare un'app Windows su un sistema Linux e macOS la soluzione più indicata è Wine.

Wine è un compatibility layer, e non chiamatelo emulatore dal momento che l'acronimo stesso sta per Wine Is Not an Emulator, che serve per eseguire applicazioni Windows su altri sistemi operativi. Il risultato finale non è perfetto e per molti utenti può essere alla base di un'esperienza frustrante, tuttavia è una delle soluzioni del suo genere più utilizzate ed efficaci. Il team alla base del progetto, che ha ormai 23 anni, ha ufficializzato la nuova versione: Wine 2.0.

"La nuova release rappresenta oltre un anno di impegno nello sviluppo e circa 6.600 cambiamenti individuali", ha scritto la società. "I maggiori punti di forza sono il supporto per Microsoft Office 2013 e il supporto ai 64-bit su macOS. Contiene anche una serie migliorie generiche, come il supporto per molti nuovi giochi e applicazioni". Wine 2.0 è inoltre importante perché è la prima versione basato sulla nuova pianificazione annuale di aggiornamenti organizzata dalla società.

Nella lista della compatibilità software di Wine 2.0, che potete trovare a questo indirizzo, ci sono moltissimi titoli e videogiochi, fra cui World of Warcraft, Left 4 Dead, Fallout 3, che dovrebbero funzionare tutti senza troppi problemi. Qui invece trovate il changelog ufficiale della nuova release.