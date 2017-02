Registra le schermate di iPhone e iPad con AceThinker iPhone Screen Recorder

iOS offre da tempo la possibilità di effettuare screenshot delle schermate del sistema operativo e delle applicazioni in esecuzione, tuttavia non ha mai supportato la possibilità di registrare in video quanto effettuato con il dispositivo. Si tratta di una funzione che può essere utile per molti motivi differenti, ad esempio con finalità didattiche o per mostrare il modo in cui effettuare certe procedure con il dispositivo, e che non può essere implementata neanche con applicazioni specifiche di App Store per via dei limiti imposti da Apple sul suo store digitale. Grazie agli sviluppatori britannici di AceThinker è però possibile registrare in video qualsiasi attività effettuata con iPhone o iPad. Come? La risposta sta in Acethinker iPhone Screen Recorder.

AceThinker iPhone Screen Recorder è un software disponibile su PC e Mac che permette di registrare qualsiasi attività effettuata sul dispositivo iOS in maniera semplice ed efficiente. Con pochi click possiamo collegare un iPhone o un iPad al computer (connettendoli alla stessa rete Wi-Fi) e attivare la registrazione attraverso il tasto apposito sull'interfaccia. Una volta concluse le operazioni sul dispositivo mobile è sufficiente interrompere la registrazione e il file video sarà già pronto per l'uso e la condivisione, opportunamente compresso per non occupare un quantitativo di storage elevato. In seguito alle nostre prove possiamo confermare che AceThinker iPhone Screen Recorder svolge adeguatamente quanto promesso.

Una volta installato ed eseguito il software verremo accolti da una schermata di benvenuto che ci mostra cosa fare per iniziare la registrazione. Per collegare i due dispositivi possiamo sfruttare la funzione AirPlay integrata nativamente su iOS attivandola mediante il Control Center. Per accedere al Control Center su iPhone o iPad è sufficiente scorrere il dito dalla parte inferiore del display verso l'alto. Dalla nuova schermata basta poi selezionare la voce AceThinker e poi Duplicazione, e in questo modo la schermata del vostro dispositivo mobile comparirà sul PC o sul Mac, aggiornata in tempo reale fotogramma per fotogramma.

Le operazioni sul device mobile sono adesso terminate, e bisognerà spostarsi sul computer, dove AceThinker iPhone Screen Recorder è già in esecuzione. Qui abbiamo la possibilità di eseguire diverse operazioni, come ad esempio scattare un'istantanea dello schermo del dispositivo collegato, di visualizzare la schermata a pieno schermo, oppure non da ultimo di accedere alle impostazioni. Pur mantenendo un certo livello di controllo l'utente non ha una grande possibilità di personalizzazione (ad esempio sul bitrate del video in registrazione), fattore che comporta vantaggi sensibili per quanto concerne l'immediatezza e la semplicità d'uso.

Con le impostazioni di default l'applicazione offre video molto compressi per risparmiare sullo spazio di archiviazione occupato dai file creati, ma è sufficiente alzare la Qualità Video al valore "Alta" mantenendo il formato MP4 per ottenere un risultato più che soddisfacente. L'app può naturalmente registrare anche l'audio, sia dai suoni di sistema provenienti dal dispositivo sia dal microfono collegato al PC o al Mac, e può combinare i due flussi sonori in modo da poter commentare quanto succede sul dispositivo senza rinunciare al suono proveniente dallo stesso. Anche la qualità audio ci è sembrata buona (potete vedere un video d'esempio qui di seguito).

Insomma AceThinker iPhone Screen Recorder è una delle migliori soluzioni per registrare le schermate di qualsiasi iPhone o iPad che hanno installato iOS 7 o successivi. Viene proposta gratuitamente per un periodo di prova limitato, ma si può acquistare al prezzo agevolato di 20,50 Euro con i link che vi proponiamo di seguito rispettivamente per le versioni Windows e Mac.