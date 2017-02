Recupera i tuoi file cancellati con EaseUS Data Recovery Wizard

È capitato un po' a tutti di non trovare alcune foto di una vacanza o di un evento, alcuni brani musicali che avevamo accuratamente catalogato, o nella peggiore delle ipotesi documenti importanti. Erano nell'hard-disk, o nella chiavetta USB, e adesso non ce n'è più traccia. Le ipotesi sono due: li abbiamo cancellati involontariamente, o il dispositivo di archiviazione ha avuto un problema. In ogni caso disperare non serve a niente e le soluzioni non mancano di certo. Una fra queste è rivolgersi ad un software per il recupero di dati e di file, come EaseUS Data Recovery Wizard, disponibile in due varianti differenti: EaseUS Data Recovery Wizard Free e EaseUS Data Recovery Wizard Professional, entrambi scaricabili dal sito ufficiale EaseUS.

Quando si elimina un file dall'interfaccia del sistema operativo il file non viene cancellato dal sistema di archiviazione ma viene reso non leggibile dal sistema operativo e dal suo file system. Il software di EaseUS va alla ricerca delle tracce di file ancora immagazzinati sul disco, o sulla chiavetta USB, e non visibili e prova a tirarli fuori recuperandoli nella loro interezza. In questo modo i dati vengono estratti e resi di nuovo riproducibili e modificabili. Avviando EaseUS Data Recovery Wizard si viene accolti da un'interfaccia utente semplice, senza troppi fronzoli ed estremamente diretta. L'unica cosa da fare prima di avviare la scansione è scegliere l'unità di archiviazione su cui effettuarla fra quelle installate e disponibili all'interno del computer.

Possiamo scegliere hard-disk, unità di storage esterne come chiavette USB o schede di memoria SD, oppure anche percorsi specifici del nostro hard-disk se sappiamo esattamente dove cercare i dati che abbiamo smarrito. In tutti i casi i tempi d'esecuzione dell'operazione ci sono sembrati adeguati, di circa 10 minuti nel caso di un SSD da 250GB con performance nella media della categoria. Il software lancerà diverse scansioni: prima una in modalità leggera, ma se i risultati non saranno soddisfacenti proverà a fare una scansione profonda automaticamente. Durante le nostre prove siamo stati in grado di recuperare file anche di circa 2 anni prima rispetto alla data della scansione, ma ciò dipende dal fatto che quelle parti specifiche dell'unità non erano state riscritte.

Certo, la fortuna gioca un ruolo essenziale quando si parla di recupero dei file, tuttavia se si tratta di dati recenti le possibilità di ripristinarne il funzionamento sono molto elevate. I file trovati verranno proposti da EaseUS Data Recovery Wizard con una comoda interfaccia a icone sullo stile di Windows: nella colonna di sinistra troveremo l'albero delle cartelle, in quella di destra il percorso specifico nel dettaglio con tutti i file rinvenuti durante le procedure. È infine possibile accedere ad una versione "raw" dei dati raccolti, in modo da rintracciare in maniera più profonda i file anche se non sono stati catalogati a dovere, oppure salvare lo stato di una scansione per analizzarla più tardi.

EaseUS Data Recovery Wizard si pone il difficile compito di rendere semplice il recupero dei dati sul proprio computer, e ci riesce con parecchia disinvoltura. Il software è proposto in versione Free, con cui si possono recuperare un massimo di 2GB di file sfruttando il motore di ricerca proprietario, ma per sbloccarne il pieno potenziale consigliamo la versione Pro da 66,69 €, con la licenza che può essere sbloccata a vita ed utilizzata su un solo computer con cui oltre alle funzioni avanzate dell'applicazione l'utente riceverà aggiornamenti e supporto tecnico gratis a vita.