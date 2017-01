Opera Neon, un nuovo browser che vuole cambiare il modo di navigare online

Da anni Opera è silenziosamente uno dei punti di riferimento nel mondo dei browser. Non è di certo popolare perché non integrato su Windows, come IE o Edge, né dispone del supporto capillare nativo ai Google Services, come Chrome. Tuttavia offre già integrate alcune funzionalità molto interessanti e non presenti su altri prodotti della concorrenza: un ad-blocker integrato e, non da ultima, una VPN gratuita. La società vuole adesso rivoluzionare il modo in cui navighiamo online, con Neon.

Definito dalla compagnia come il "browser desktop del futuro", Neon non può essere inteso come un semplice aggiornamento del browser Opera che conosciamo tutti. È piuttosto una riproposizione del concetto stesso di browser, proponendo gli elementi convenzionali presenti nei software odierni in una chiave del tutto rivisitata per l'unico scopo di rendere l'esperienza di navigazione più fluida e intuitiva possibile. Un approccio coraggioso, ma che non tutti probabilmente apprezzeranno.

La navigazione sul web è resa estremamente naturale: all'esecuzione di Opera Neon infatti l'applicazione si unisce allo sfondo del desktop, come se gli elementi dell'interfaccia si adagiassero su di esso. Si tratta di una sorta di design allegorico, come a dire che non c'è nessun elemento di separazione fra le attività naturali compiute con il sistema operativo e il mondo online. Nella schermata compariranno una serie di icone circolari, e il testo è ridotto ai minimi termini.

Anche le tab vengono presentate in maniera diversa rispetto agli altri browser tradizionali: invece di comparire nella canonica barra superiore, Opera Neon le propone sulla destra, anch'esse in forma circolare. Le pagine che vengono visitate più frequentemente fluttuano nella parte superiore, mentre se smettiamo di utilizzarle iniziano progressivamente ad essere presentate sempre più in basso. Neon integra anche una modalità in split-screen, in modo che due siti possono essere visionati contemporaneamente senza dover eseguire manualmente due istanze diverse dell'applicazione.

Molte delle funzionalità sono adattate agli standard hardware degli ultimi anni nel mercato dei personal computer. Con display sempre più larghi ed ampi, Opera Neon mostra i vantaggi più evidenti se abbinato a computer con queste caratteristiche. Ci sono anche molti elementi di minore entità, ma non meno piacevoli, sul nuovo browser di Opera: come la gestione dell'audio delle tab in background e un tool per la scansione delle pagine web, e anche di una sola porzione della stessa. È integrato nell'eseguibile e quindi disponibile senza dover utilizzare altri strumenti.

Opera Neon è disponibile al download in forma del tutto gratuita già oggi, ed è compatibile sia per macOS che per Windows. Mancano ancora alcune funzionalità (chi ha detto estensioni?) e al momento non riteniamo sia capace di farci staccare da Chrome, Edge o Firefox, e nemmeno dallo stesso Opera. Si tratta comunque di un ambizioso progetto, un esperimento, e come tale vale la pena provarlo e seguirne gli sviluppi nel prossimo futuro.