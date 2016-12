Nuovi driver hotfix per schede NVIDIA: niente più problemi con Folding@Home

NVIDIA ha reso disponibili per il download dei nuovi driver della famiglia GeForce; si tratta di una release di tipo hotfix, che corregge alcuni bug presenti nelle precedenti versioni. GeForce 376.48 hotfix reintroduce supporto ufficiale al client Folding@Home per il calcolo distribuito, dopo che la compatibilità era venuta a mancare con il rilascio dei driver GeForce 373.06 avvenuto nel mese di ottobre.

Tra le altre novità implementate segnaliamo la risoluzione di alcuni problemi con Just Cause 3, Battlefield 1 e Wargame: Red Dragon. I driver sono disponibili per il download a questo indirizzo, in versione a 32bit e a 64bit per i sistemi operativi Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10; di seguito sono riportate le principali note che accompagnano i driver: