Nuovi driver Game Ready per le schede video NVIDIA GeForce

NVIDIA ha reso disponibile una versione aggiornata, quella GeForce 388.31 WHQL, dei propri driver per schede video della famiglia GeForce. Con questa nuova release, appartenente alla famiglia "Game Ready", è stato implementato supporto ottimizzato ai giochi Star Wars Battlefront II, Injustice 2 e Destiny 2.

Il download dei driver, in versioni a 32bit e a 64bit per i sistemi operativi Microsoft Windows 10, 8.1 e 7, è disponibile a questo indirizzo. Di seguito ne sono riportate le principali note fornite a corredo:

Game Ready Drivers provide the best possible gaming experience for all major new releases, including Virtual Reality games. Prior to a new title launching, our driver team is working up until the last minute to ensure every performance tweak and bug fix is included for the best gameplay on day-1.

Game Ready

Provides the optimal gaming experience for Star Wars Battlefront II, Injustice 2, and Destiny 2