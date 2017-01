Mozilla abbandona il dinosauro e annuncia il nuovo logo

Netscape aveva una mascotte chiamata Mozilla con sembianze da dinosauro, che è diventata il nome e il logo della società nel 1998. Questo fino allo scorso mercoledì, quando Mozilla ha annunciato il suo nuovo logo. La compagnia aveva organizzato la scorsa estate una sorta di sondaggio con cui sarebbero stati gli stessi utenti a scegliere il rebranding, per sottolineare il più possibile la natura open-source del progetto che è adesso open-source anche nel logo.

Anche il nuovo logo identifica la missione di Mozilla Organization, ovvero quella di supportare un web che sia il più aperto e accessibile possibile. Sul piano grafico sposa essenzialmente il minimalismo in voga oggi, ma raffigura in maniera senza dubbio più chiara un'organizzazione che si occupa principalmente di internet. Si tratta di semplice testo scritto in un nuovo carattere - anch'esso open-source - chiamato Zilla e realizzato da Typotheque.

La stessa compagnia ha specificato che chiunque può ricreare il nuovo logo scrivendo Mozilla con il carattere ed evidenziando il testo. Ma naturalmente non tutti sono contenti del cambiamento e in pochissimo tempo online sono apparsi molteplici "opinionisti" che hanno preso di mira le tre lettere "ill" della parola, individuando nelle stesse una sorta di smile intristito. Alcuni di questi commenti possono essere letti su YouTube, correlati al video che riportiamo nella pagina.

Il nuovo logo era naturalmente nella selezione dei sette loghi finalisti mostrati ad agosto, alcuni dei quali a nostro avviso sicuramente perfettibili. Quello scelto dalla compagnia è probabilmente fra i migliori della selezione ed è lampante che "trasuda internet" da tutti i pori. Infine, la scelta non è stata condotta direttamente dagli utenti ma si è basata sui feedback da loro forniti al Creative Team, che ha poi ultimato il lavoro sulla base dei suggerimenti ricevuti.