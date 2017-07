Microsoft presenta LinkedIn per Windows 10 per PC, e si dimentica il Mobile

Microsoft ha raggiunto uno dei traguardi che si era fissata con LinkedIn, lanciando un'app dedicata per Windows 10. Il social network per il lavoro è adesso di proprietà di Microsoft, dopo che è stata finalizzata la procedura di acquisizione circa sei mesi fa. Uno degli obiettivi del faraonico accordo commerciale era portare le notifiche del servizio sull'action center di Windows.

E con l'app dedicata le notifiche di LinkedIn sono di fatto arrivate su Windows 10, nella forma più nativa possibile. Sul piano estetico l'app appare come una rivisitazione della versione web, con l'aggiunta non solo delle notifiche native del sistema operativo, ma anche di una Live Tile che informa di tutte le ultime novità che stanno avvenendo all'interno della piattaforma.

L'utente può gestire le notifiche all'interno dell'app, in modo da non ricevere le - già tante - proposte di interazione che LinkedIn offre già (su smartphone, tablet, e adesso anche su PC) ai suoi utenti. Il rilascio dell'app purtroppo non viene effettuato in maniera istantanea su tutti i mercati, ma Microsoft ha scelto il consolidato roll-out progressivo con tempistiche diverse in base al paese.

Il roll-out su Windows Store è già iniziato in alcune regioni, con le prime che dovrebbero ricevere l'app entro la fine del mese. LinkedIn verrà rilasciata in 22 lingue, fra cui inglese, tedesco, francese, ed anche italiano. Al momento in cui scriviamo l'app non è ancora apparsa sul nostro Windows Store, ma dovrebbe essere questione di al massimo un paio di settimane.