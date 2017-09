L'app Google Drive per PC e Mac è deprecata, fine supporto a dicembre

La vecchia applicazione Google Drive per sistemi desktop è ufficialmente sul viale del tramonto, o in termini informatici deprecata. Google ha annunciato sul blog ufficiale che il supporto per il software verrà dismesso l'11 dicembre, mentre l'app verrà definitivamente sospesa a partire dal 12 marzo del 2018. Gli utenti che ancora la utilizzano inizieranno a vedere le prime notifiche ad ottobre con la richiesta di passare alle due alternative pensate per privati e aziende.

Al fine di evitare malintesi sottolineiamo che il servizio in sé, Google Drive, non andrà da nessuna parte e continuerà ad esistere. Sarà possibile accedere come al solito ai propri file salvati in cloud sul servizio, o inserirne di nuovi, via web, dalle applicazioni per smartphone e ovviamente dai nuovi software proposti in alternativa. Per tutti gli utenti c'è Backup e sincronizzazione, un software che implementa insieme le feature di Google Drive e Google Photos Uploader.

L'applicazione ha lo stesso funzionamento di Drive e le stesse funzionalità, quindi per gli utenti non ci sarà alcuna perdita e nessun compromesso o sacrificio. Non mancherà una soluzione apposita per le aziende o per gli utenti G Suite che richiedono funzionalità più avanzate. Per questi è disponibile Drive File Stream, che salva parte dello spazio sul disco offrendo accesso "on-demand" a tutti i file salvati sul servizio di cloud storage di Big G.

Si tratta di un approccio più elegante e integrato rispetto alla semplice sincronizzazione di una o più cartelle di un sistema, che consente di riprodurre quando necessario uno o più file presenti in cloud senza però occupare permanentemente spazio sul sistema di archiviazione ma solo quando serve. Le due applicazioni hanno naturalmente alcune differenze per quanto riguarda le funzionalità che offrono al proprio utente, con Drive File Stream che è la più completa.

Con Backup e sincronizzazione è possibile accedere ai file salvati su My Drive, sincronizzare solo alcune cartelle, usare app native con i file e sincronizzare altre cartelle presenti nel computer (ad esempio quella dei Documenti). Sono tutte cose che può fare anche Drive File Stream, ad eccezione dell'ultima. In più questa app può accedere ai file sui Team Drive, riprodurre file on-demand non presenti sul disco e sincronizzare file singoli (oltre alle cartelle) presenti su My Drive.