Il nuovo Skype con grafica rivoluzionata arriva anche su desktop: come installarlo

La nuova controversa interfaccia grafica di Skype che è stata già introdotta su mobile è arrivata anche su desktop, ancora in versione d'anteprima. La compagnia ha aperto la fase di beta pubblica del nuovo client per Windows e Mac con la UI rivoluzionata per gli utenti Windows Insider che vogliono partecipare al test. Trattandosi di una versione "Preview" non sostituisce la versione standard di Skype ma lo farà una volta che saranno completati i lavori di sviluppo.

La nuova UI abbandona di netto i canoni stilistici storici di Skype, svecchiando la parte puramente estetica. Il design, più moderno ma anche opinabile, è adesso più chiaro e con inserti che adottano gradienti variopinti con motivi ricorrenti. Si potrebbe obiettare sul fatto che la nuova interfaccia non si adatta benissimo per le aziende e i professionisti che utilizzano l'applicazione per le comunicazioni da remoto, i quali avrebbero preferito forse uno stile più sobrio.

Anche sul fronte delle feature Skype sembra spostarsi verso un pubblico giovanile, allontanandosi dallo stile asettico precedente. Microsoft riprende il concetto delle storie di Snapchat (ripreso anche da Zuckerberg su molte applicazioni legate a Facebook, e non) e integra anche la condivisione delle immagini durante la chiamata e le reazioni. Una lista più completa delle nuove feature della nuova versione di Skype può essere trovata a questo indirizzo.

La versione desktop avrà anche qualche altra novità: ci sarà ad esempio la possibilità di segnalare ad uno specifico utente l'invio di un messaggio nelle conversazione di gruppo attraverso il simbolo @ (da posizionare prima del nome utente), ed anche un nuovo pannello per le notifiche. La versione desktop includerà anche una galleria per le conversazioni in cui sarà più semplice trovare tutte le immagini, i file o i video condivisi con gli utenti o i gruppi specifici.

Chi vuole provare in anticipo la nuova versione di Skype può recarsi sul sito ufficiale Skype Insider, registrarsi usando un account Microsoft iscritto al programma Insider e scaricare la versione appropriata. La nuova versione di Skype in versione beta è disponibile su Windows 10 e macOS (ma potrebbe avere bug o problemi di varia natura). Non abbiamo ancora informazioni riguardo le tempistiche di rilascio della versione completa per tutti gli utenti.