HandBrake 1.0.0 rilasciato dopo 13 anni di sviluppo

HandBrake 1.0.0, uno dei tool per la conversione video più popolari fra gli utenti consumer, è stato rilasciato lo scorso 24 dicembre. La prima versione "finalizzata" viene pubblicata online dopo oltre 13 anni di sviluppo ed è così che viene annunciata dal team alla base del software:

"Dopo più di 13 anni di sviluppo il Team HandBrake è lieto di presentare HandBrake 1.0.0. Ringraziamo tutti i nostri numerosi collaboratori per averci permesso di rendere il programma quello che è oggi. Ricordiamo di nuovo a tutti che il sito web HandBrake è l'unica fonte ufficiale del software. I download non vengono offerti su altri servizi di terze parti, ad eccezione di Linux PPA".

HandBrake nasce come software per la conversione da DVD non protetti da copia a file video, e nel corso degli anni si è espanso notevolmente come funzionalità. La sua peculiarità è decisamente la semplicità d'uso, che nasconde però notevoli capacità di elaborazione e feature avanzate pensate per gli utenti più esperti e per chi vuole maggior controllo nelle procedure di encoding. Il programma ha comunque numerosi preset pensati per offrire il miglior risultato su dispositivi specifici.

Ci sono preset quasi per ogni esigenza: Android 720p30, PlayStation 1080p30, Super HQ 1080p30, tutti estremamente espliciti e che offrono un risultato ben più che accettabile sui vari dispositivi. Per iniziare la conversione sarà pertanto necessario scegliere il profilo, eseguire pochi cambiamenti, premere sul tasto Start Encode ed aspettare i tempi previsti per il termine delle procedure.

Sebbene rimanga sostanzialmente simile alle versioni non finali, HandBrake 1.0.0 introduce numerose novità: vengono aggiornati i preset con i dispositivi più recenti e aggiunti nuovi preset generici con compatibilità più diffusa. Non vengono dimenticate le piattaforme social, infatti ci sono nuovi preset per la pubblicazione sul web o l'invio, inclusi nuovi preset Matroska con supporto alla compressione VP9 e audio Opus. Ci sono anche miglioramenti invisibili sull'engine di sincronizzazione audiovideo e una migliore gestione dei video con problemi.

Non mancano infine il supporto all'encoder Intel QuickSync H.265/HEVC, compatibile con CPU Intel Skylake o più recenti, una nuova documentazione meno tecnica, la possibilità di mettere in pausa o ripristinare il processo di encoding (solo su Windows), il color pass-through su risoluzioni Ultra HD/4K, nuove librerie di terze parti, una nuova modalità anamorfica automatica, ottimizzazioni varie nelle performance di alcuni preset. Viene rimosso il decoding DirectX Video Acceleration (DVXA).

Il download di HandBrake 1.0.0 può essere effettuato a questo indirizzo per Windows, macOS e Ubuntu. Il changelog completo può essere consultato qui.