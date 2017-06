Futuremark annuncia PCMark 10, il nuovo benchmark per il proprio sistema

Futuremark annuncia quest'oggi la nuova versione del proprio noto benchmark per valutare le prestazioni velocistiche del proprio sistema. Si tratta di PCMark 10, da quest'oggi disponibile per il download nella versione Professional e dal prossimo 22 giugno anche nelle declinazioni Advanced e Basic. Quali le differenze tra le edizioni?

PCMark 10 Basic Edition: download gratuito

possibilità di eseguire un numero illimitato di benchmark del test principale di PCMark 10

possibilità di salvare e visualizzare i propri risultati online

PCMark 10 Advanced Edition: 29,99 dollari

possibilità di eseguire tutti e 3 i differenti benchmark prestazionali

possibilità di configurare delle custom run, a discrezione dell'utente

generazione di grafici che analizzano in dettaglio il funzionamento del sistema

salvataggio dei risultati online in modo automatico

PCMark 10 Professional Edition: prezzo da definire

licenza per l'uso sia business che commercial

installazione facilitata

possibilità di eseguire il benchmark da linea di comando, così da programmare delle attività in script

salvataggio di alcuni dei risultati dei benchmark in modalità privata, così che non siano pià visualizzabili

export dei risultati nei formati XML e PDF

supporto tecnico prioritario via email o telefono

PCMark 10 è compatibile con i sistemi operativi Windows 7 con SP1, Windows 8.1 e Windows 10 a partire dalla versione 1607 (Anniversary Update).

La struttura alla base di questo benchmark è comune a quella di PCMark 8, la precedente release di benchmark, con alcune innovazioni a livello di pattern di applicazioni e scenari di utilizzo del PC che vengono utilizzati quale riferimento. PCMark 10 continua a proporre 3 differenti tipologie di test, indicati con i nomi Creative, Work e Home così come era in PCMark 8, ma sparisce la distinzione tra test conventional e accelerated con l'ultimo che sfruttava la presenza di una GPU per elaborazioni OpenCL. Futuremark è inoltre intervenuta a ridurre la durata di alcuni dei test: se per quello Home i tempi di fatto non cambiano rispetto a PCMark 8, con i test Creative e Work si registra una netta diminuzione dei tempi di elaborazione permettendo di eseguire più sessioni a parità di tempo.